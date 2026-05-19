Saronnese

ORIGGIO – Il completamento della rotatoria del Broggio, il sostegno ai negozi di vicinato attraverso accordi con le aziende del territorio e la difesa del paese da nuovi insediamenti logistici. Sono alcuni dei temi affrontati da Evasio Regnicoli, candidato sindaco della lista Evasio Sindaco e sindaco uscente, durante il confronto pubblico “Origgio sul palco” organizzato da Confcommercio Saronno e ilSaronno. Libero professionista di 61 anni, Regnicoli ha impostato gran parte dei propri interventi sul lavoro di squadra, sulla continuità amministrativa e sulla collaborazione con i comuni del comprensorio.

La visione del futuro

Regnicoli ha richiamato i valori cristiani di accoglienza, sicurezza e comunità, sottolineando la necessità di mantenere la forte vocazione industriale di Origgio senza rinunciare alla tutela ambientale. Ha indicato il Parco dei Mughetti come uno dei patrimoni da difendere e valorizzare attraverso il lavoro in rete con i comuni vicini.

L’area ex Novartis

Sul futuro dell’area ex Novartis il candidato ha rivendicato il lavoro svolto dall’amministrazione uscente per bloccare progetti di logistica considerati troppo impattanti. Ha spiegato di aver lavorato insieme agli altri sindaci del territorio per opporsi a interventi che avrebbero aumentato traffico e criticità viabilistiche, ribadendo la necessità di continuare questa azione comune anche in futuro.

L’angolo del cuore

Tra i luoghi simbolo del paese, Regnicoli ha indicato la piazza di San Giorgio illuminata nelle ore serali e Villa Borletti. Proprio la villa è stata definita il simbolo dell’impegno messo negli anni per il recupero culturale del paese e per la valorizzazione del patrimonio storico locale.

Commercio locale, aziende e negozi di vicinato

Molto dettagliato il passaggio dedicato al commercio locale. Regnicoli ha riconosciuto che Origgio non ha una storica vocazione commerciale forte come altri comuni del comprensorio, ma ha sottolineato come il paese possa sfruttare la propria forza industriale per sostenere i negozi di vicinato. La proposta concreta è quella di creare convenzioni tra commercianti e lavoratori delle tante aziende presenti sul territorio, incentivando chi lavora a Origgio a fermarsi in paese per fare acquisti prima di tornare a casa. “Bisogna cercare di fare una convenzione con i dipendenti pubblici e le aziende insediate in Origgio”, ha spiegato, parlando di sconti e promozioni dedicate.

Regnicoli ha inoltre evidenziato il ruolo strategico di Confcommercio Saronno per aiutare i commercianti ad accedere a finanziamenti e progetti condivisi. Ha parlato apertamente della necessità di sostenere i piccoli negozi nella competizione con grande distribuzione ed e-commerce, ricordando come oggi le decisioni economiche delle grandi aziende vengano spesso prese da gruppi internazionali e non più localmente.

Invecchiamento e servizi

Sul tema dell’invecchiamento della popolazione, Regnicoli ha puntato molto sulla nuova Casa della Salute, considerata uno strumento importante per attirare medici di base e rafforzare la medicina territoriale. Ha inoltre parlato della collaborazione con realtà come Casa San Giorgio per sviluppare servizi dedicati agli anziani e alle persone fragili.

I primi cento giorni

Tra le priorità dei primi cento giorni di mandato ha indicato l’apertura della nuova porta del Parco dei Mughetti, il completamento dei lavori in via Ottolini e la conclusione degli accordi economici già avviati attraverso il progetto Arest.

Viabilità, rotatorie e traffico pesante

Ampio spazio anche al tema della viabilità, affrontato con un approccio molto tecnico. Regnicoli ha spiegato che le scelte devono essere prese “sui dati e non di pancia”, ricordando che ogni intervento deve essere sostenibile anche dal punto di vista economico. La priorità indicata è il completamento della “rotatoria del Broggio”, opera che secondo il candidato è già progettata e finanziata attraverso un partenariato pubblico-privato. Ha parlato anche della necessità di realizzare il parcheggio per i mezzi pesanti così da evitare il passaggio dei camion nel centro del paese.

Tra gli altri obiettivi indicati ci sono il completamento dell’anello ciclopedonale verso Lainate e la nuova rotatoria verso il confine con Saronno, da sviluppare attraverso piani integrati di intervento. Regnicoli ha anche aperto alla possibilità di valutare soluzioni come le Ztl nelle aree più critiche, ricordando però che ogni scelta dovrà essere verificata dal punto di vista tecnico e della sostenibilità complessiva della viabilità locale.

Origgio Viva e le eccellenze locali

Per la valorizzazione del territorio ha proposto il progetto “Origgio Viva”, un calendario organizzato in modo professionale con eventi culturali, sociali e ricreativi. Ha inoltre ribadito il sostegno alla storica fiera del bestiame, ricordando anche l’approvazione del nuovo regolamento comunale per la tutela degli animali.

Perché votarlo

In chiusura Regnicoli ha insistito molto sul tema del lavoro di squadra: “È finito il tempo dell’uomo solo al comando”, ha detto spiegando che amministrare oggi richiede una squadra coesa, competente e capace di affrontare una società sempre più complessa.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09