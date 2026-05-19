Saronnese

ORIGGIO – “Ridurre lo spazio delle auto”, riportare il mercato nel centro del paese e usare la Proloco come motore per far vivere davvero Origgio. Sono alcuni dei temi portati da Francesco Venturini, candidato sindaco di Origgio Democratica, durante il confronto pubblico “Origgio sul palco” organizzato da Confcommercio Saronno e ilSaronno. Ricercatore in ambito privato, 45 anni, membro del gruppo di acquisto solidale Origgio-Uboldo, Venturini ha costruito gran parte del proprio intervento sui temi della sostenibilità, della partecipazione e della trasformazione urbana. Si muove prevalentemente a piedi, in bicicletta o con un’auto elettrica e ha più volte richiamato la necessità di ripensare il paese partendo da ambiente e qualità della vita.

QUI LE RISPOSTE DI TUTTI I CANDIDATI

La visione del futuro

Sul futuro di Origgio, Venturini ha sostenuto che la politica debba affrontare il conflitto tra crescita economica e risorse naturali limitate attraverso una gestione partecipata della cosa pubblica. “Le risorse naturali sono limitate ma la crescita è esponenziale”, ha spiegato, indicando questo come uno dei principali nodi amministrativi del futuro.

L’area ex Novartis

Venturini, che fa parte del comitato nato contro l’arrivo di nuove logistiche, ha espresso la preoccupazione che gli oneri di urbanizzazione vengano utilizzati soltanto per coprire problemi di bilancio del Comune. Ha chiesto invece che eventuali investimenti privati siano vincolati alla gestione delle conseguenze sul territorio, dal traffico all’inquinamento, ribadendo l’obiettivo del “consumo di suolo zero”.

L’angolo del cuore

Tra i momenti più personali della serata, il candidato ha indicato il Bosco del Conte come il luogo simbolo del proprio rapporto con Origgio: “Quando vado al bosco mi sento bene, mi sento in pace anche con me stesso”, ha detto ricordando il paesaggio nelle diverse stagioni.

Commercio locale e Proloco

Molto articolato il passaggio dedicato al commercio locale. Secondo Venturini il paese ha bisogno di più collaborazione tra associazioni, volontariato e commercianti per creare eventi in grado di riportare le persone a vivere gli spazi pubblici. Tra le proposte concrete il ritorno del mercato nel centro del paese e un ruolo molto più centrale per la Proloco. “La Proloco è un cannone se usata bene”, ha detto, spiegando come l’associazione possa diventare uno strumento strategico per promuovere il territorio grazie alla sua struttura trasparente e alla capacità di raccogliere contributi e organizzare iniziative. Per Venturini “la Proloco deve funzionare veramente e deve far vivere il paese”, coordinando eventi e collaborazioni tra le diverse realtà locali.

Viabilità, piste ciclabili e Ztl

Il candidato ha espresso una posizione molto netta. Secondo Venturini gli attuali problemi del traffico derivano da scelte urbanistiche del passato che hanno favorito la nascita delle logistiche costruendo infrastrutture pensate proprio per quel tipo di traffico. La sua proposta parte dalla necessità di offrire alternative concrete all’uso dell’auto privata, con piste ciclabili protette verso Saronno, Uboldo e i comuni vicini, utilizzabili quotidianamente e non solo nel tempo libero. “Bisogna ridurre lo spazio delle auto”, ha affermato, spiegando che quello spazio potrebbe essere restituito a esercizi commerciali, eventi e aree pedonali. Venturini ha parlato anche della possibilità di sperimentare pedonalizzazioni e Ztl, ad esempio davanti alle scuole negli orari di ingresso e uscita, utilizzando il principio della “Better Regulation”: una sorta di “pulsante di emergenza” che permetta di verificare se una scelta funziona davvero e, in caso contrario, tornare indietro senza rigidità.

Fragilità e servizi

Sul tema dell’invecchiamento della popolazione ha sostenuto che una città progettata “a misura di bambino” sia automaticamente più accessibile anche per anziani e persone fragili. Ha quindi parlato della necessità di mappare le fragilità già presenti sul territorio senza puntare su nuove costruzioni.

I primi cento giorni

Per i primi cento giorni di mandato ha indicato come priorità i temi della trasparenza e della partecipazione democratica, considerati centrali nel programma di Origgio Democratica.

Turismo sostenibile e territorio

Nella parte finale del confronto Venturini ha parlato anche della valorizzazione del territorio, proponendo una rete tra Villa Borletti, cascine, chiese, aziende agricole e Parco dei Mughetti per sviluppare un turismo sostenibile legato all’identità locale.

Perché votarlo

In chiusura si è definito “una persona normale come tutti voi”, invitando però i cittadini a sentirsi protagonisti attivi delle scelte per il futuro del paese.

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