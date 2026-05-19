Saronnese

ORIGGIO – Il rilancio del Distretto del commercio, una nuova viabilità per alleggerire il traffico pesante e il recupero di spazi per anziani e famiglie. Sono alcuni dei temi affrontati da Mario Ceriani, candidato sindaco della lista Ceriani Sindaco, durante il confronto pubblico “Origgio sul palco” organizzato da Confcommercio Saronno e ilSaronno. Medico di famiglia oggi in pensione, 71 anni, Ceriani è già stato sindaco di Origgio per tre mandati tra il 1996 e il 2005 e poi dal 2015 al 2020. Nel corso della serata ha puntato molto sui temi dell’esperienza amministrativa, della concretezza e della necessità di trovare soluzioni condivise tra ambiente, servizi e sviluppo.

La visione del futuro

Ceriani ha descritto la propria idea di paese come una realtà capace di integrare attività produttive, socialità e tutela ambientale mettendo sempre “la persona al centro”. Ha parlato di un approccio “olistico”, puntando sul recupero dei cortili, sulla sostenibilità e sulla creazione di nuovi modelli abitativi come il co-housing.

L’area ex Novartis

Sul futuro dell’area ex Novartis il candidato ha spiegato di voler aprire un dialogo diretto con la proprietà per evitare soluzioni considerate troppo impattanti come logistiche o data center. Tra le proposte avanzate ci sono il co-housing intergenerazionale e il recupero degli edifici storici degli anni Sessanta ancora presenti nell’area, considerati parte importante della memoria industriale del paese.

L’angolo del cuore

Ha indicato la piazzetta davanti alla chiesa di San Giorgio e Villa Borletti, legata al recupero culturale e all’identità di Origgio.

Commercio locale, Did e Visit Origgio

Molto dettagliato l’intervento dedicato al commercio locale. Ceriani ha ricordato la nascita del Did nel 2019, definendolo uno strumento fondamentale per ottenere finanziamenti, partecipare ai bandi e sostenere le attività del territorio attraverso formazione, marketing e iniziative condivise. Secondo il candidato il Distretto del commercio dovrebbe diventare il motore organizzativo di eventi come “notti bianche, spettacoli pirotecnici, luminarie e molto altro”, lavorando in sinergia con associazioni e realtà locali.

Ceriani ha anche rilanciato il progetto “Visit Origgio”, nato per promuovere il marketing territoriale e valorizzare l’immagine del paese fuori dai confini locali. Per il candidato serve inoltre un rapporto diretto e costante con l’associazione di categoria: “Dobbiamo intervenire sul vicinato”, ha spiegato, sottolineando come anche le scelte sulla viabilità debbano essere condivise con commercianti e residenti per sostenere davvero i negozi di prossimità.

Invecchiamento e servizi

Sul tema delle fragilità e dell’invecchiamento della popolazione Ceriani ha proposto di trasformare l’area dell’ex Convitto in una struttura di co-housing per anziani over 65, con appartamenti autonomi ma servizi condivisi come infermeria, lavanderia e spazi comuni per la socialità.

I primi cento giorni

Tra le priorità immediate indicate dal candidato ci sono la manutenzione straordinaria degli spogliatoi della palestra comunale e la riduzione del 25 per cento dell’indennità del sindaco.

Viabilità, Ztl e traffico pesante

Molto articolato anche il passaggio sulla viabilità. Ceriani ha rivendicato la scelta dello “svincolone”, ricordando come abbia alleggerito il traffico pesante da via di Lombardia e dalla zona sud del paese. Ha spiegato che oggi la priorità è intervenire sulla zona Broggio, una delle aree più critiche di Origgio, per limitare il passaggio dei mezzi pesanti. Tra le ipotesi indicate c’è anche la possibilità di valutare una Ztl se tecnicamente sostenibile.

La proposta concreta avanzata dal candidato è quella di creare una “bretella”, una nuova bretella viaria che passi da via Stravazza per aggirare il quartiere e alleggerire il traffico. Ceriani ha inoltre insistito sulla necessità di prolungare via Saronnino per creare uno sfogo alla viabilità dietro l’area Novartis, criticando il mancato accordo con il Comune di Saronno su questo collegamento. Nel suo intervento ha ricordato anche il lavoro già fatto con il piano urbano del traffico, definendolo uno strumento importante per avere una visione complessiva della mobilità del paese.

Le eccellenze locali

Sul fronte culturale e turistico Ceriani ha parlato della necessità di valorizzare ulteriormente il patrimonio artistico di Origgio, a partire dalle sculture presenti sul territorio come quella di Louise Bourgeois. Secondo il candidato queste opere possono attrarre altri artisti e aumentare la visibilità del paese. Ha inoltre proposto la riqualificazione del centro sportivo con illuminazione a led e pannelli fotovoltaici.

Perché votarlo

In chiusura Ceriani si è definito “libero di non essere condizionato da ideologie che a volte possono costruire gabbie”, spiegando di voler mettere esperienza e pragmatismo al servizio del paese insieme a una squadra professionale e competente.

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