Comasco

ROVELLO PORRO – Un pomeriggio dedicato alla lettura, alla condivisione e alla scoperta delle novità editoriali quello organizzato dalla biblioteca civica mercoledì 20 maggio. L’iniziativa, dal titolo “Un tè fra le pagine dei libri”, si terrà alle 16.30 nella sede della biblioteca civica di piazza Porro 19 a Rovello Porro.

L’evento è pensato come un momento informale e conviviale aperto agli appassionati di lettura e a chi desidera conoscere le più recenti novità editoriali presenti in biblioteca. Il programma prevede infatti una chiacchierata dedicata ai libri e alle nuove uscite, accompagnata da una tazza di tè condivisa con i partecipanti. L’iniziativa punta a creare un’occasione di incontro tra lettori, favorendo il confronto su autori, storie e suggerimenti di lettura in un’atmosfera rilassata e accogliente.

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca civica di Rovello Porro al numero 02 96750321 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

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19052026