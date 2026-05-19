Cronaca

SARONNO – Una donna di circa 50 anni ha raccontato di essere stata borseggiata al mercato: nel portafoglio custodiva circa cento euro in contanti, poi spariti. I documenti personali sono invece stati recuperati successivamente.

Sempre più frequenti anche i furti nei parcheggi dei supermercati. Uno degli ultimi casi è avvenuto nell’area di sosta di un supermercato del quartiere Matteotti, dove una borsetta lasciata per pochi istanti in auto è stata rubata mentre i proprietari stavano caricando la spesa.

Proprio a fronte delle numerose segnalazioni di borseggi nei mercati settimanali, la polizia locale ha recentemente intensificato i controlli e i pattugliamenti anche nelle aree più frequentate della città.

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(foto archivio)

19052026