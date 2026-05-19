Città

SARONNO – Una serata magica, capace di far vibrare le corde dell’anima e, al contempo, di muovere la generosità della comunità saronnese. Ha fatto registrare una straordinaria affluenza di pubblico e un grande entusiasmo lo spettacolo “Astor, Teclita y la Noche“, andato in scena lo scorso venerdì 15 maggio alle 21 nell’auditorium di via Padre Reina 16.

L’evento, inserito nella rassegna “Armonie solidali, concerti di solidarietà“, è stato promosso grazie alla sinergia virtuosa tra le associazioni L’Isola che non c’è, Le Stanze della Musica e Culturalmente & Musicalmente.

Il numeroso pubblico presente è stato letteralmente rapito da un viaggio poetico ed emozionante tra le radici e il presente della musica argentina, profondamente ispirato alle immortali composizioni di Astor Piazzolla. Sul palco si è compiuto un dialogo artistico totale e avvolgente grazie all’intesa tra i musicisti e l’arte visiva. Il violino di Tommaso Angelini e il pianoforte di Alberto Maggiolo hanno dato vita a un’esecuzione magistrale, intensa e ricca di pathos, mentre il live painting di Giulia Alessio (Giulegiu) ha tradotto in tempo reale le suggestioni sonore in immagini, offrendo agli spettatori un’esperienza estetica unica.

Al di là dell’altissimo valore culturale, il cuore pulsante della serata è stata la solidarietà. L’ingresso a offerta libera e consapevole ha visto una risposta encomiabile da parte dei saronnesi, accorsi per sostenere due realtà fondamentali del tessuto sociale locale come la San Vincenzo e Saronno Point Odv. In particolare, i fondi raccolti a favore di Saronno Point Odv saranno destinati a un servizio vitale per il territorio, ovvero il finanziamento degli accompagnamenti sanitari oncologici gratuiti a favore dei malati di cancro che si trovano in serie difficoltà economiche o logistiche.

La forte partecipazione e il calore dimostrato dalla cittadinanza hanno lasciato il segno, spingendo gli organizzatori a esprimere tutta la loro gratitudine a fine serata, ringraziando sentitamente il pubblico per aver reso possibile questa bellissima iniziativa e per aver teso la mano a chi sta affrontando la battaglia più difficile della propria vita. Si è trattato di un appuntamento che ha dimostrato, ancora una volta, come la grande musica e l’arte sappiano trasformarsi in uno strumento potente per fare del bene e unire una comunità nel segno del supporto reciproco.

(foto della serata)

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