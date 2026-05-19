Città

SARONNO – Un ponte lungo nove anni, fatto di dialogo, studio e conoscenza reciproca: si è rinnovata anche quest’anno la storica collaborazione tra il Centro Islamico di Saronno e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, un binomio ormai consolidato che rappresenta un modello virtuoso di interazione culturale sul territorio lombardo.

La sede saronnese ha ospitato per un intero pomeriggio una delegazione di oltre venti studenti del prestigioso ateneo milanese, accompagnati dai professori Davide Scotti e Antonio Cuciniello, docenti ed esperti di dialogo interreligioso e culture islamiche.

L’incontro, che rientra nelle attività sul campo dei Master della Cattolica dedicati alle relazioni interculturali e sociali, ha permesso agli studenti di toccare con mano la realtà dell’Islam italiano. Durante il pomeriggio si sono approfonditi temi cruciali come la professione religiosa nel contesto contemporaneo e le forme di rappresentanza identitaria dei cittadini italiani di fede islamica, dinamiche fondamentali per chi si prepara a operare in contesti sociali sempre più plurali.

Per gli universitari è stata un’occasione unica di confronto diretto, utile a superare i filtri teorici dei libri di testo e a comprendere le sfide e le aspirazioni di una comunità radicata sul territorio.

Grande la soddisfazione espressa dai responsabili del Centro Islamico di Saronno, che da quasi due lustri si conferma una tappa di riferimento e la scelta ideale per gli istituti accademici intenzionati a studiare da vicino il fenomeno dell’integrazione.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di apertura che il Centro di via Grieg porta avanti da anni a Saronno, promuovendo la cultura della trasparenza e del dialogo interreligioso come antidoti al pregiudizio e come pilastri per la coesione sociale del futuro.

(foto dell’evento)

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