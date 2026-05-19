SARONNO – Circolazione rallentata e traffico deviato nella tarda mattinata di oggi, martedì 19 maggio, in via Marconi per un investimento pedone avvenuto intorno alle 11,20. Sul posto si sono fermati anche numerosi passanti e automobilisti, richiamati dalla presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente è stata investita una 75enne. Il conducente dell’auto si è fermato subito dopo l’impatto ed è rimasto sul posto durante i soccorsi e gli accertamenti.

La dinamica dell’accaduto è al momento al vaglio della polizia locale di Saronno, intervenuti per i rilievi e per gestire la viabilità nella zona, particolarmente trafficata a quell’ora.

Areu ha inviato in codice giallo due ambulanze, una della Croce rossa di Saronno e una della Croce rossa Misinto, oltre a un autoinfermieristica proveniente da Milano. Dopo le prime cure sul posto l’investita è stata portata all’ospedale Sant’Anna di Como alle 12,11 in codice giallo. Ancora tutte da chiarire le dinamiche dell’incidente.

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