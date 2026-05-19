Città

SARONNO – Un nuovo presidio in piazza Libertà dopo le notizie sul blocco della Freedom Flotilla. L’appuntamento è per oggi, martedì 19 maggio, alle 18.30 nel centro cittadino con un flashmob promosso per chiedere la fine del conflitto e richiamare l’attenzione sulla situazione umanitaria a Gaza.

L’iniziativa arriva dopo gli ultimi eventi legati alla Flotilla, la missione civile internazionale organizzata per portare aiuti umanitari e solidarietà alla popolazione palestinese. Gli organizzatori del presidio invitano i cittadini a partecipare al momento pubblico con lo slogan “Basta”.

Negli ultimi mesi anche a Saronno si sono svolti diversi momenti di sensibilizzazione e presidi sul tema del conflitto in Medio Oriente. Manifestazioni, cortei e incontri pubblici hanno coinvolto associazioni, cittadini e realtà del territorio con richieste di cessate il fuoco, tutela dei civili e accesso agli aiuti umanitari.

Il flashmob di questa sera si terrà in forma statica in piazza Libertà e sarà aperto a tutti coloro che vorranno partecipare. Gli organizzatori invitano a portare simboli e messaggi di pace.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09