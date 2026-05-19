Solaro

SOLARO – “800. In cammino con Francesco d’Assisi (1226-2026)” è il titolo della rassegna culturale solarese che prevede un itinerario di diverse tappe nell’ottavo centenario della morte del Santo, patrono d’Italia. Organizzata dall’associazione culturale Il Pensiero Libero e dall’Azione Cattolica di Solaro, con il patrocinio del Comune e il sostegno della fondazione Ambrosiana attività pastorali, in collaborazione con la comunità pastorale Discepoli di Emmaus e altre realtà del territorio, l’iniziativa è volta a celebrare la memoria viva di una straordinaria figura di rilevanza civile, oltre che ecclesiale, approfondendone i tratti principali mediante il teatro, l’arte figurativa e la letteratura.

Le varie forme artistiche, infatti, potranno restituire, almeno in parte, il ritratto attuale di un significativo e umile protagonista del patrimonio storico-culturale del nostro Paese. L’avvio del cammino sarà martedì 16 giugno alle 21 alla chiesa parrocchiale di Solaro dove il giornalista e critico d’arte Luca Frigerio condurrà alla scoperta del Poverello di Assisi nel racconto dell’arte. Gli appuntamenti successivi, invece, avranno luogo proprio in occasione della festa di San Francesco: sabato 3 ottobre alle 21, presso la sala polivalente nella via intitolata al Santo, andrà in scena una rappresentazione teatrale ispirata ai Fioretti. A cura del musicista e regista Francesco Agnello con l’attore Lorenzo Bassotto, lo spettacolo ha ottenuto il patrocinio di molti enti, tra cui il Pontificio Consiglio della Cultura nel mondo e il comitato Europeo della Musica.

Sabato 10 ottobre alle 18 sarà don Paolo Alliata, rettore del Liceo Montini di Milano, a concludere il viaggio attraverso una passeggiata letteraria. Presso la sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea lo scrittore interverrà sulle Laudi di Dio Altissimo, offrendo uno sguardo e un respiro capaci di coniugare tracce di letteratura e di spiritualità. Sulle tracce, anzi sulle orme, dell’autore del Cantico delle Creature, sarà infine proposto un pellegrinaggio estivo dal 24 al 28 agosto in Umbria, per il quale è necessario iscriversi entro il 31 maggio.

Gli eventi sono a ingresso libero e senza prenotazione. Per maggiori informazioni: [email protected].

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