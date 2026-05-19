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SARONNO – Manca poco a TedxSaronno 2026. Il 23 maggio, al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, dieci speaker prenderanno posto sul palco per raccontare, ciascuno dalla propria prospettiva, cosa significa guardare il mondo con Occhi da libellula: vedere l’intero e il dettaglio, il vicino e il lontano, senza rinunciare alla complessità.

Vengono da mondi diversi – la ricerca, l’impresa, l’arte, l’attivismo, la comunicazione, l’educazione. Quello che li accomuna è la capacità di portare uno sguardo originale su temi che riguardano tutti.

Chiara Mantegazza – Docente di scuola primaria. Insegna alla Scuola Primaria G. Pizzigoni di Saronno. Laureata in Lingue e Letterature Straniere, ha scelto l’insegnamento come atto di cura e scoperta quotidiana. Porta in classe la stessa curiosità con cui coltiva lingue, viaggi e lettura.

Andrea Schievano – Ricercatore e imprenditore. Ingegnere ambientale, con Dottorato in Agroecologia, si occupa di sostenibilità e circolarità nei sistemi alimentari. È stato ricercatore all’Università degli Studi di Milano e al Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea (JRC) a Ispra. Co-fondatore di due startup nell’agricoltura rigenerativa.

Nataliya Gera – Imprenditrice. Ha creato Intensive 21, metodo per la consapevolezza alimentare e il benessere applicato anche in contesti ospedalieri, con cui ha accompagnato oltre 100.000 persone. Ha fondato Gera Food, con l’obiettivo di educare alla scelta consapevole del cibo.

Marco Castelli – Musicista e autore. Sette album con un’etichetta indipendente milanese, più volte selezionato dal Club Tenco. Collabora con Raul Cremona nelle tournée teatrali in tutta Italia e firma musiche per Radio Popolare e colonne sonore cinematografiche. Finalista ai David di Donatello 2010.

Donatella Siringo – Attivista. Presidente nazionale di AGEDO, Associazione di genitori, parenti, amiche e amici di persone LGBTQIA+. Business coach con un lungo percorso nel lavoro sociosanitario e nella formazione aziendale. Dedica il suo tempo alla promozione dell’inclusione e dei diritti.

Giulio Xhaet – Esperto di comunicazione e futuro del lavoro. Partner e Head of Communication in Newton Group, LinkedIn Top Voice sulle professioni del futuro. Docente alla 24ORE Business School e all’Università Guglielmo Marconi. Autore di saggi pubblicati da Hoepli, Mondadori Electa e Sonzogno/Marsilio, tra cui Il coraggio del gatto e Da grande.

Mari Rinaldi – Attrice e autrice. Fondatrice di Teatribù, scuola e compagnia milanese di improvvisazione teatrale. In scena da oltre venticinque anni a Zelig, semifinalista a Italia’s Got Talent 2015. Nell 2024 e nel 2025, coach per gli speaker di TedxSaronno.

Marco Vigini – Professionista della formazione, focalizzato sulla crescita delle persone e delle reti professionali. Unisce visione strategica, capacità relazionale e attenzione allo sviluppo del potenziale umano.

Emanuela Girardi – Ricercatrice. Founder e presidente di Pop AI, associazione per la democratizzazione dell’intelligenza artificiale. Presidente di Adra a livello europeo, membro del gruppo di esperti del Ministero dello Sviluppo Economico per la strategia italiana sull’IA. Nel 2021, tra le 50 donne più influenti nella tecnologia, in Italia.

Davide Spadolà – Comico. Porta sul palco uno sguardo ironico e originale sulla realtà, trasformando esperienze e osservazioni quotidiane in spunti di riflessione condivisa. Il suo intervento arricchisce un evento multidisciplinare che intreccia intrattenimento e pensiero sui temi contemporanei.

I biglietti per TedxSaronno 2026 sono disponibili online

https://www.eventbrite.it/e/tedxsaronno-2026-occhi-da-libellula-tickets-1975235111390

TedxSaronno 2026 è reso possibile grazie al sostegno dei Partner: Olio, Huware, Camileonte, DGtale, Dalma for You, Sara Assicurazioni – Agenzia Saronno, ACI Saronno, ComoNext, BCC Cantù, Enrico Cantù Assicurazioni Generali, Legnani Legal, CABI Group, Engel & Völkers Legnano-Saronno-Olgiatese, Àgamai, Polo Saronnese di Psicologia, JoJoba Tour, Dental Giba, Studio CIS, Silicon Valley Study Tour, Unopuntoquattro, Le Acacie di Lattuada, Cooperativa Sociale CLS, Giò Marrazzo, Equipe Giuliani, Idra Pianoforti, AIMO – Accademia Italiana Medicina Osteopatica, Just Hotel Saronno.

Con il patrocinio del Comune di Saronno.

Media partner: Il Saronno e Varese News.

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Per acquistare i biglietti: https://www.eventbrite.it/e/tedxsaronno-2026-occhi-da-libellula-tickets-1975235111390

Scopri di più su:

🌐 www.tedxsaronno.com

📲 IG / FB / LinkedIn: @tedxsaronno

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Informazioni su Tedx, x = evento organizzato in modo indipendente

Nello spirito delle idee che meritano di essere diffuse, Tedx è un programma di eventi locali, auto-organizzati, che riuniscono le persone per condividere un’esperienza simile a Ted. In un evento Tedx, i video dei Ted Talks e gli interventi dal vivo si combinano per stimolare discussioni profonde e connessioni all’interno di un piccolo gruppo. Questi eventi locali e auto-organizzati sono contrassegnati con il marchio Tedx, dove x = evento Ted organizzato in modo indipendente. La Conferenza Tedfornisce linee guida generali per il programma Tedx, ma i singoli eventi Tedx sono auto-organizzati (soggetti a determinate regole e regolamenti).

Informazioni su Ted

Ted è un’organizzazione senza scopo di lucro e apartitica dedicata alla scoperta, al dibattito e alla diffusione di idee che stimolino il dialogo, approfondiscono la comprensione e promuovano un cambiamento significativo. Ted promuove la curiosità, la ragione e lo stupore nella ricerca della conoscenza.

Quella che nel 1984 era una conferenza incentrata su Tecnologia, Intrattenimento e Design si è evoluta in una comunità globale che accoglie persone di diverse discipline e culture per connettersi e confrontarsi con idee che esplorano la scienza, il business, l’istruzione, l’arte, l’attualità e altro ancora. Ogni anno, migliaia di eventi Tedx gestiti in modo indipendente riuniscono persone in ogni continente. Ted genera un impatto globale stimolando idee e azioni sulle questioni più urgenti del mondo: accelerando le soluzioni climatiche attraverso Ted Countdown, promuovendo l’autodeterminazione attraverso Ted Democracy e sostenendo gli innovatori in fase iniziale attraverso TedFellows.

Oltre ai Ted Talks selezionati dalle sue conferenze, Ted produce podcast, serie video e lezioni didattiche (Ted-Ed) tradotte in più di 100 lingue. Attraverso The Audacious Project, Ted ha contribuito a catalizzare miliardi di finanziamenti per progetti che sostengono soluzioni audaci alle sfide più urgenti del mondo. Visualizza l’elenco completo dei programmi e delle iniziative di Ted.