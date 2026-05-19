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TRADATE – Potenziare il sistema di videosorveglianza cittadino e portare nuove telecamere anche nelle zone periferiche della città. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Tradate, che intende rafforzare il controllo del territorio in un momento in cui il tema sicurezza è tornato al centro dell’attenzione cittadina. Attualmente sul territorio comunale sono attive 56 telecamere, di cui dieci nella frazione di Abbiate Guazzone, alle quali si aggiungono sette varchi elettronici collocati agli ingressi della città. L’intenzione del Comune sarebbe quella di incrementare ulteriormente il numero degli impianti, con l’obiettivo di arrivare in prospettiva a quota cento dispositivi.

Un progetto che però dovrà fare i conti con le risorse economiche disponibili. Tra le ipotesi valutate dall’amministrazione ci sono la partecipazione a bandi regionali e statali dedicati alla sicurezza urbana oppure lo stanziamento di fondi specifici nel bilancio comunale.

Negli ultimi giorni il tema sicurezza è tornato con forza anche sui social, dove si sono moltiplicate segnalazioni e preoccupazioni dei cittadini. Tra gli episodi recenti figurano un furto in un’abitazione del centro cittadino e un’incursione in un appartamento nella zona collinare della Pineta. Diverse anche le segnalazioni relative alla presenza di persone sospette viste aggirarsi in vari quartieri della città.

16052026