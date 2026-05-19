Eventi

VENEGONO INFERIORE – Una giornata di incontro, spiritualità e condivisione quella vissuta nei giorni scorsi al Seminario Arcivescovile di Milano in via Papa Pio IX a Venegono Inferiore, in occasione della tradizionale festa della Madonna dei Fiori. Il seminario ha accolto centinaia di sacerdoti ambrosiani per un appuntamento annuale dedicato al ringraziamento e alla celebrazione delle diverse ricorrenze sacerdotali, creando un simbolico ponte tra generazioni.

Tra i protagonisti della giornata anche i dodici nuovi candidati al sacerdozio, che saranno ordinati preti tra circa un mese, accanto a figure storiche del clero ambrosiano come il cardinale Gianfranco Ravasi, che ha celebrato i 60 anni di ordinazione sacerdotale. Nel suo intervento, il cardinale Ravasi ha proposto una riflessione sul significato del “tempio”, inteso come presenza del sacerdote nella vita della città, tra le gioie e le difficoltà delle persone, ma anche come dimensione interiore e familiare della quotidianità.

La giornata si era aperta con una conferenza del professor Pierpaolo Triani, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, prima del momento centrale dedicato ai sacerdoti che festeggiavano anniversari di ordinazione: 70, 60, 55, 50, 25 e 10 anni di ministero. L’iniziativa si è svolta nei quadriportici del seminario di Venegono, confermandosi come un momento molto sentito dalla comunità ecclesiale ambrosiana.

19052026