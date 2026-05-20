Città

SARONNO – L’istituto comprensivo statale “Leonardo Da Vinci” di Saronno ha vinto la Coppa Lomb5, competizione regionale di baseball5 dedicata alle scuole di primo grado ed organizzata dal comitato regionale Fibs Lombardia.

Col successo della manifestazione, che si è tenuta martedì 19 maggio all’interno dell’impianto sportivo Kennedy di Milano, la scuola saronnese accede alla finale nazionale del trofeo Coni che si terrà dal 4 al 7 ottobre a Bari. Alla premiazione erano presenti il presidente del Cr Lombardia Marco Grassi ed il consigliere regionale Alessandro Selmi.

Il team dell’istituto Da Vinci comprende nomi già noti al panorama del baseball, come Flavia Stoppani del Saronno Softball e Baseball Asd, dal’Ab Caronno Softball Giorgia Colombo, Martina Vellone, Maia Monaco. Non mancano anche nuovi talenti, come Simone Vena Volontè, Matteo Carnelli, Lorenzo Costato, Federico Randazzo.

I ragazzi sono stati seguiti e allenati dallo staff tecnico dell’istituto, composto da Benito Mazzeo, Rocco Calò, Simone Colombo e Maria Enrica Lazzaretti

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09