Calcio

SARONNO – Triumvirato al Fbc Saronno per la prossima stagione in Eccellenza. Dopo la conquistata della finalissima playoff nell’annata che si è appena conclusa, il club biancoceleste vuole fare ancora di più ed intende attrezzarsi per essere il più competitivo possibile. In questa ottica si inserisce l’approdo in società non di uno ma di due direttori sportivi, che lavoreranno fianco a fianco con il direttore generale Marco Proserpio.

I volti nuovi sono Alfredo Ottolina, nelle ultime stagioni già diesse dell’Arcellasco e giocatore nel Fbc Saronno degli anni novanta in serie C; e Carlo Rolla, già ds del Legnano. Presto i primi colpi di mercato, si potrebbe partire con alcune importanti riconferme nella rosa.

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(foto Fbc Saronno: da sinistra, Alftredo Ottolina, Marco Proserpio e Carlo Rolla)

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