Comasco

TURATE – La carenza dei medici di famiglia al centro dell’incontro pubblico organizzato dai Democratici per Turate in vista della chiusura della campagna elettorale per le prossime elezioni comunali. L’iniziativa, dal titolo “Carenza di medici. Cronaca di un’emergenza annunciata”, si terrà giovedì 21 maggio alle 21 nella sala consiliare del municipio di Turate, in via Vittorio Emanuele 2.

Nel corso della serata verrà fatto il punto sulla situazione dei medici di medicina generale nella provincia di Como e sulle prospettive della medicina territoriale, anche alla luce delle riforme attualmente in corso.

Interverranno Giancarlo Grisetti, medico di medicina generale in pensione e organizzatore di gruppi di medici di medicina generale, e Massimo Monti, medico di medicina generale e segretario provinciale della Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale.

A moderare il confronto sarà Leonardo Calzeroni, candidato sindaco dei Democratici per Turate.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09