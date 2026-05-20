Comasina

CESANO MADERNO – Singolare incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 18 maggio tra Cesano Maderno e Desio, dove un’ambulanza si è ribaltata mentre stava trasportando un paziente. L’episodio è avvenuto attorno alle 14.45 in via per Binzago, per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza, insieme ad altri mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine.

A bordo del mezzo sanitario si trovavano quattro persone: l’autista, due soccorritori infermieri e il paziente trasportato sulla lettiga. Tutti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi in codice giallo, dunque nessuno è apparso in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno immediamente provveduto alle operazioni di assistenza ai feriti e alla messa in sicurezza della carreggiata, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

(foto: particolare di una immagine comparsa sui social e relativa all’incidente che ha coinvolto una auto ambulanza)

20052026