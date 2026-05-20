Cinquantenario del Gruppo Bandistico Misintese: aperi-concerto con la presenza speciale di Giuseppe Borgonovo
20 Maggio 2026
MISINTO – Un momento conviviale pensato per condividere un aperitivo insieme, in compagnia di buona musica. Si tratta dell’evento organizzato dal gruppo bandistico misintese, un “aperi-concerto” in occasione del suo cinquantesimo anno di attività. L’appuntamento è fissato per sabato 24 maggio, con inizio alle ore 17, nella sede situata in via Marconi.
Il programma musicale prevede una selezione dei pezzi più rappresentativi eseguiti dalla banda nel corso della sua storia mezzo secolare. Un momento centrale della manifestazione sarà l’esecuzione della composizione “Primi passi per Misinto”, opera del fondatore Giuseppe Re; per questa specifica occasione, la direzione sarà affidata al primo maestro del gruppo, Giuseppe Borgonovo.
L’iniziativa intende onorare il percorso artistico e l’impegno profuso dal sodalizio fin dalla sua nascita.
(foto archivio)
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