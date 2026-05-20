CISLAGO – Proteste tra i cislaghesi per il taglio di alcuni pini nell’area nei pressi della scuola elementare di piazza Mazzini, dove sono iniziati i lavori legati al progetto di riqualificazione finanziato con un contributo regionale da 456 mila euro nell’ambito del bando “Strade Verdi”. Le critiche si concentrano soprattutto sulle modalità dell’intervento, eseguito in pieno giorno e durante l’orario scolastico.

Diversi cittadini hanno segnalato la presenza di bambini e famiglie nella zona mentre erano in corso gli abbattimenti. Alcuni residenti hanno riferito che, almeno nei momenti di maggior passaggio dei bambini, i lavori avrebbero potuto essere sospesi per motivi di sicurezza.

Oltre alle polemiche sulle modalità operative, non sono mancate le proteste per l’abbattimento degli alberi storici che da anni caratterizzavano il centro cittadino. Il progetto prevede la riqualificazione dell’area davanti alla scuola con nuovi percorsi pedonali e interventi di sicurezza stradale.

Durante il cantiere, è stata prevista la chiusura al traffico del tratto tra via Don Pietro Erba e piazza Enrico Toti, con strada temporaneamente a doppio senso per consentire la sosta dei veicoli negli stalli laterali. Nessuna modifica invece per l’ingresso e l’uscita degli alunni chep erò dovranno seguire un nuovo percorso. Il Comune spiega inoltre che non era possibile rinviare l’avvio dei lavori al termine dell’anno scolastico a causa delle tempistiche operative legate all’appalto già assegnato.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Stefano Calegari, che ha spiegato la scelta dell’Amministrazione comunale: “Tutto l’intervento rispetta tutte le regole. Le piante andavano tagliate in base alla perizia dell’agronomo, come abbiamo spiegato anche in due momenti pubblici”. Il primo cittadino spiega che gli alberi risultavano “potenzialmente pericolosi per i bambini che si recano a scuola e in generale per chi passa di lì”.

Calegari ricorda inoltre che già lo scorso anno erano dovuti intervenire i vigili del fuoco e sottolinea come le piante fossero “ormai a fine vita e con un apparato radicale limitato”.

Il sindaco conferma che gli alberi verranno sostituiti: “Spiace anche a me perché hanno caratterizzato il paese e fanno parte dei miei ricordi fin da bambino, ma purtroppo era necessario intervenire”.

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