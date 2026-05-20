Cogliate

COGLIATE – Si è concluso con uno ottimo bilancio di partecipazione ed entusiasmo il corso di difesa personale patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Cogliate. L’iniziativa, strutturata in un ciclo complessivo di 12 lezioni teorico-pratiche svoltosi nella palestra delle scuole medie, ha registrato il tutto esaurito, raggiungendo rapidamente il limite massimo di 50 partecipanti tra donne e uomini.

L’evento conclusivo ha visto il suo momento culminante nella formale cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione. Un traguardo significativo per i cittadini che hanno frequentato con costanza il percorso formativo iniziato il 23 febbraio, focalizzato in modo prioritario sulla sicurezza, sulla prevenzione del rischio e sullo sviluppo di una profonda consapevolezza di sé.

Il successo formativo del progetto è stato garantito dal team tecnico incaricato della didattica. Le lezioni sono state infatti coordinate e dirette dai maestri Valter Borghi e Mauro Rodella per quanto concerne la disciplina del Judo, affiancati dall’esperto Alfredo Centis per il Jujitsu Self Defence.

Proprio in virtù della straordinaria risposta da parte della comunità cogliatese, l’Amministrazione Comunale ha già espresso la ferma volontà di dare continuità al progetto. L’obiettivo dichiarato è quello di rilanciare l’iniziativa a partire dal prossimo settembre con una nuova edizione potenziata: per rispondere alle numerose richieste, è infatti in programma l’introduzione di un doppio appuntamento settimanale, volto a consolidare le competenze e ad accogliere nuovi iscritti.

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