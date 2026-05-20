Politica

SARONNO – “In un territorio come quello del Saronnese , dove i confini amministrativi sono netti ma la vita quotidiana è profondamente intrecciata con quella dei comuni vicini, è importante la partecipazione ad un confronto tra i candidati sindaco per le prossime elezioni”.

Inizia così la nota di Maria Ceriani, consigliere comunale di Fratelli d’Italia che lunedì sera nella sala dei Sindaci di Origgio ha assistito al confronto tra i candidati sindaci organizzato da Confcommercio Saronno e IlSaronno.

“Origgio è un comune di 8000 abitanti , collocato in un’area strategica , confinante con comuni più grandi con cui condivide criticità, servizi e opportunità di sviluppo. Il sostegno di Fratelli d’Italia Saronno al Sindaco uscente Regnicoli e alla continuità del suo programma è una scelta di coerenza e responsabilità verso tutto il territorio. Con Regnicoli condividiamo la visione aperta e ampia sul territorio, la necessità di rafforzare la cooperazione intercomunale sui grandi temi di mobilità e traffico, aree produttive e flussi lavorativi, reti ambientali e corridoi verdi”,

E rimarca: “Condividiamo soprattutto l’approccio concreto, attento, ma cosciente del fatto che le soluzioni non sono sempre perfette e vanno gestite con lucidità, senza rincorrere sogni irraggiungibili e con attenzione ai vincoli normativi e finanziari”.

La squadra del Sindaco uscente , come è stato ricordato più volte durante il confronto, mantiene salde le radici alla propria cultura e al proprio territorio che ha saputo costruire nel tempo luoghi di cultura, mantenendo i valori storici strettamente legati alla vocazione industriale del paese. Questo approccio ci piace e lo sosteniamo con convinzione.

Oggi Origgio si deve confrontare con scelte importanti, come il futuro dell’ area ex Novartis o la crescita del suo comparto commerciale, per cui è importante che continui a costruire una collaborazione stabile con gli enti e i comuni vicini.

Il sostegno dell’associazione Commercianti di Saronno è stato un primo passo che ci auguriamo coinvolgerà tutta la politica. Da parte nostra rinnoviamo il nostro sostegno all’amministrazione uscente ed ai nostri vicini un augurio sincero di buone elezioni.

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