Cronaca

RHO – Un uomo di 28 anni, cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestto dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti della sottosezione polizia stradale di Busto Arsizio-Olgiate Olona durante un servizio di pattugliamento lungo l’autostrada A8, nei pressi della barriera di Milano Nord, nel territorio di Rho.

L’uomo viaggiava come passeggero a bordo di un’auto guidata da una donna. Proprio il comportamento nervoso del 28enne ha insospettito gli agenti: alla vista della pattuglia avrebbe infatti tentato di nascondere qualcosa sotto il sedile.

Il materiale rinvenuto

La successiva perquisizione ha permesso di trovare oltre 24 grammi di anfetamina, parte già suddivisa in contenitori pronti per la distribuzione. Sequestrati anche un bilancino elettronico di precisione, contenitori in plastica, cannelli utilizzati per il consumo di droga e materiale ritenuto riconducibile all’attività di spaccio.

Addosso al giovane è stato inoltre trovato un coltello a serramanico con lama di sette centimetri, mentre nel marsupio custodiva 450 euro in contanti, in banconote arrotolate. Gli investigatori hanno rinvenuto anche appunti e annotazioni considerate compatibili con una contabilità dello spaccio. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del 28enne, dove gli agenti hanno trovato ulteriore materiale per il confezionamento della droga e circa un grammo di marijuana.

Nel corso dei controlli due contenitori con anfetamina sono stati trovati anche negli effetti personali della conducente dell’auto. Gli accertamenti successivi hanno però escluso il suo coinvolgimento: secondo quanto ricostruito dalla polizia, la donna avrebbe semplicemente dato un passaggio al 28enne senza essere a conoscenza della presenza della droga, che sarebbe stata nascosta nella sua borsa all’insaputa della stessa. L’uomo è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

20052026