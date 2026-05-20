SARONNO -Tra le notizie più lette di ieri, martedì 19 maggio, l’attenzione dei lettori si è concentrata sulla cronaca con l’investimento di un pedone in via Marconi e l’allarme per le truffe agli anziani. Grande interesse anche per il cambio d’identità di Illva Saronno, il confronto pubblico tra candidati sindaco a Origgio e gli sviluppi dal calcio dilettantistico.