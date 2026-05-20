I più letti di ieri I più letti di ieri: confronto tra candidati a Origgio, investimento in centro, truffe agli anziani e il nuovo Disaronno Group
20 Maggio 2026
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SARONNO -Tra le notizie più lette di ieri, martedì 19 maggio, l’attenzione dei lettori si è concentrata sulla cronaca con l’investimento di un pedone in via Marconi e l’allarme per le truffe agli anziani. Grande interesse anche per il cambio d’identità di Illva Saronno, il confronto pubblico tra candidati sindaco a Origgio e gli sviluppi dal calcio dilettantistico.
Momenti di apprensione in via Marconi per l’investimento di un pedone: sul posto sono intervenuti i soccorsi con la temporanea deviazione del traffico per consentire le operazioni di assistenza e i rilievi.
Saronno, investimento pedone in via Marconi: traffico deviato per i soccorsi
Illva Saronno cambia nome e diventa Disaronno Group: una scelta che punta a rafforzare l’identità internazionale dell’azienda mantenendo il legame con il territorio e la storica tradizione del marchio.
Nuovo allarme truffe in città dopo alcuni episodi che hanno visto falsi agenti prendere di mira persone anziane con raggiri messi in atto direttamente nelle abitazioni.
Ad Origgio partecipazione e curiosità per il confronto pubblico tra i candidati sindaco, con tanti cittadini presenti all’incontro e diversi temi affrontati durante la serata.
Origgio sul palco: confronto tra i candidati sindaco: numeri, presenti e curiosità con le foto di Iannone
Nel campionato di Promozione arriva la vittoria a tavolino per l’Universal, mentre il giudice sportivo ha disposto anche sanzioni nei confronti dell’Lsc United dopo quanto accaduto nell’ultima gara.
Calcio Promozione, vittoria a tavolino per l’Universal. Le sanzioni per l’Sc United
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