Cogliate

COGLIATE – Il giornalista e critico letterario Piero Dorfles a Cogliate per parlare di classici: l’appuntamento è fissato per giovedì 21 maggio alle 20.45 in Sala Cattaneo di Cogliate, nell’ambito delle iniziative del “Maggio dei libri” promosse dall’Istituto comprensivo Battisti di Cogliate e Ceriano Laghetto.

La serata, dal titolo “I classici: i contemporanei del futuro”, sarà introdotta dalla dirigente scolastica Maria Beatrice Murdaca e offrirà al pubblico un’occasione di approfondimento dedicata alla letteratura e al valore dei grandi classici.

Piero Dorfles è noto al grande pubblico anche per aver condotto su Rai Tre la trasmissione “Per un pugno di libri”. Nel corso della sua carriera è stato responsabile dei servizi culturali del Giornale Radio Rai. L’appuntamento si terrà alla Sala Cattaneo, in via Trento 1-11 a Cogliate. L’ingresso sarà libero.

(foto archivio di Edio Bison: un precedente evento di Piero Dorfles a Lomazzo)

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