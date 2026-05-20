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SARONNO – Mercoledì 20 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato per l’intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni e il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso sia al mattino sia nel pomeriggio. Le temperature saranno gradevoli, con valori compresi tra una minima di 11°C e una massima di 25°C, in linea con un clima pienamente primaverile.

I venti resteranno deboli per tutta la giornata: al mattino soffieranno da Nord-Nordovest, mentre nel pomeriggio la ventilazione ruoterà da Sudovest senza particolari rinforzi. L’assenza di perturbazioni garantirà condizioni meteo tranquille anche in serata, con clima asciutto e buona visibilità. Nessuna allerta meteo è stata segnalata sul territorio.

La situazione atmosferica è favorita da un campo di alta pressione che interessa l’intera Lombardia e mantiene condizioni generalmente stabili. Su pianure e pedemontane il tempo resterà prevalentemente soleggiato, mentre solo sui rilievi orientali e sulle Orobie potranno svilupparsi locali annuvolamenti nelle ore centrali della giornata, con isolate deboli piogge. Ampie schiarite sono attese ovunque entro la sera.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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