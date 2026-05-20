Città

SARONNO – Due appuntamenti di preghiera e devozione mariana al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli in occasione della festa di santa Rita e della vigilia di Pentecoste. Le iniziative si terranno venerdì 22 maggio e sabato 23 maggio con momenti dedicati al rosario, alla messa e alle tradizioni legate alla Madonna dei Miracoli.

Venerdì 22 maggio il programma sarà dedicato a santa Rita con il titolo “Un manto di rose per coprire le nostre spine”. Alle 17,15 le intenzioni dei fedeli saranno poste sotto il manto della Madonna dei Miracoli. Alle 17,30 è prevista la preghiera del santo rosario mentre alle 18 sarà celebrata la santa messa in onore di santa Rita. Al termine si terrà la benedizione delle rose di santa Rita, tradizione molto sentita dai fedeli.

Il giorno successivo, sabato 23 maggio, il Santuario proporrà un momento speciale in vista della Pentecoste con il tradizionale lancio di petali dalla cupola. Anche in questo caso alle 17,15 saranno raccolte le intenzioni dei fedeli sotto il manto della Madonna dei Miracoli, seguite alle 17,30 dalla preghiera del rosario e alle 18 dalla messa della vigilia di Pentecoste.

Al termine della celebrazione è previsto il suggestivo lancio dei petali dalla cupola del Santuario, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati della tradizione religiosa saronnese.

Gli eventi si terranno al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli in piazzale Santuario 1.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09