Città

SARONNO – “Un’estate per tutti i gusti” con concerti, teatro, cinema all’aperto, festival e spettacoli diffusi in città, organizzata con un budget di circa 85 mila euro. Così la sindaca Ilaria Pagani ha presentato, con le assessore Cornelia Proserpio e Laura De Cristofaro, il cartellone di “Saronno estate 2026”, illustrando una stagione che da giugno a fine agosto porterà in città concerti, festival, cinema all’aperto, spettacoli di strada e appuntamenti culturali con un budget complessivo di circa 85 mila euro.

La sindaca è stata la prima a prendere la parola durante la conferenza stampa in municipio, ringraziando uffici, assessori e collaboratori coinvolti nell’organizzazione: “Mi sembra un programma molto intenso e anche diversificato. Ci sono proposte per i giovani, per i meno giovani, proposte ricreative e culturali”. Poi il riferimento alle risorse stanziate: “Avevamo un budget e siamo rimasti all’interno di circa 85 mila euro. Per questa cifra daremo un’offerta culturale che partirà nei prossimi giorni fino alla fine di agosto”.

A entrare nel dettaglio degli eventi è stata l’assessora alla Cultura Cornelia Proserpio che ha parlato di “salto in avanti” per quantità e qualità delle iniziative. Il calendario partirà il 6 giugno al parco dell’ex seminario con una serata dedicata alle band del territorio e proseguirà il 7 giugno con “Birre vive” al Matteotti. Confermati anche il “Cinema sotto le stelle” a Casa Morandi, la rassegna “Storie di cortile”, gli appuntamenti corali e “Animatica”, il festival dei corti di animazione in programma il 28 e 29 agosto.

Grande spazio è stato dedicato alla novità “Reverie”, festival di circo contemporaneo, musica, teatro e arti performative in programma dal 9 all’11 luglio tra Palazzo Visconti, piazza Libertà e piazza Indipendenza. “Ho sempre sognato di avere a Saronno quello che vado a vedere in giro per l’Italia e per l’Europa” ha spiegato Proserpio presentando la manifestazione organizzata con Eccentrici Dadarò. “Sarà un contenitore dove ci possano stare il circo, gli spettacoli per bambini, quelli per adulti e la musica”. L’assessora ha sottolineato anche la presenza di performer internazionali e l’obiettivo di trasformare Saronno in “un punto di attrazione anche per chi arriva dalla provincia”.

Nel programma trovano spazio anche “Estate divina” a Villa Gianetti dal 17 giugno al 13 settembre con eventi, musica e area food, il Rockin’ in via Amendola dal 3 al 5 luglio e la Giornata europea della musica con corteo di bande musicali dal centro cittadino fino al palco dell’ex seminario.

L’assessora al Commercio Laura De Cristofaro ha invece affrontato il tema delle deroghe acustiche e della notte bianca. “Dal weekend del ponte del 2 giugno ricominceremo con le deroghe acustiche per le sere di giovedì, venerdì e sabato” ha spiegato, precisando che la misura è stata richiesta da attività di ristorazione e somministrazione per favorire la vita all’aperto durante l’estate.

Nessuna notte bianca estiva nel formato tradizionale: “L’anno scorso il costo era di 50 mila euro più tutte le spese indotte. La Giunta ha preferito, era una cosa decisa da tempo, di redistribuire le risorse sull’intera estate”. De Cristofaro ha però annunciato un nuovo evento dedicato a commercio e intrattenimento, organizzato insieme ad Confcommercio Saronno e al Distretto urbano del commercio recentemente esteso a tutto il territorio cittadino: “Ci sarà qualcosa pensato per il divertimento e il coinvolgimento del commercio, appena sarà definito faremo sapere data e programma”.

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