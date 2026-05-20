Saronno investe sul Teatro Pasta: 135 mila euro per lavori straordinari all’impianto elettrico
20 Maggio 2026
SARONNO – Un intervento straordinario da 135 mila euro per il Teatro Giuditta Pasta con lavori destinati soprattutto all’impianto elettrico. È quanto previsto dall’ultima variazione di bilancio approvata in consiglio comunale, che ha stanziato nuove risorse per la manutenzione della struttura cittadina.
L’intervento riguarda opere considerate necessarie per garantire sicurezza e funzionalità dell’edificio. “Sul teatro Giuditta Pasta – ha spiegato durante l’ultima seduta il consigliere Mattia Cattaneo – serve intervenire sull’impianto elettrico soprattutto per ammodernamento e messa in sicurezza. La somma necessaria è 135 mila euro”. E’ stato ricordato come il teatro sia un immobile comunale che, come tutti gli edifici pubblici, necessita di manutenzioni costanti per evitare il deterioramento dovuto al passare degli anni.
Lo stanziamento per le opere straordinarie si aggiunge al contributo annuale che il Comune versa alla Fondazione Giuditta Pasta per il funzionamento della struttura. Si tratta di 265 mila euro destinati non ai lavori sull’edificio ma alla gestione ordinaria del teatro e al mantenimento dell’equilibrio economico. “In generale tutti i teatri necessitano, compreso il teatro alla Scala, di una contribuzione pubblica”. E’ stato chiarito come il contributo comunale serva a integrare gli incassi da biglietteria, che da soli non sarebbero sufficienti a coprire tutti i costi di gestione. Le risorse arrivano in parte dagli introiti dell’imposta di soggiorno.
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