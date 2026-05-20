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SARONNO – Una passeggiata serale tra le vie del vecchio mercato cittadino per riscoprire ricordi, tradizioni e angoli della città spesso dimenticati. Torna la “Saronno Midnight Walking”, l’iniziativa promossa da Obiettivo Saronno dopo il successo della scorsa edizione.

L’appuntamento è per giovedì 21 maggio alle 21 con ritrovo in piazza Indipendenza. Da qui partirà il percorso che accompagnerà i partecipanti tra le strade che un tempo ospitavano il cuore pulsante del mercato cittadino. La camminata si snoderà tra via Padre Monti, piazza Unità d’Italia e via San Cristoforo, luoghi che per anni hanno accolto bancarelle, venditori e clienti arrivati da tutta la zona.

A guidare il gruppo saranno Luca, Patrizia e Agostino, tre appassionati di cultura e tradizioni saronnesi. Attraverso racconti, aneddoti e ricordi personali, ripercorreranno la storia degli spazi dove si sistemavano i commercianti con le diverse tipologie di merce.

L’iniziativa punta anche a creare un dialogo tra generazioni. I tre protagonisti rappresentano infatti età ed esperienze differenti, unite dalla volontà di conservare e condividere la memoria della città.

Durante la serata ci sarà spazio anche per le poesie di Giuseppe Radice, che aiuteranno a ricreare l’atmosfera del vecchio mercato con il vociare dei passanti e delle bancarelle. L’iniziativa è aperta a grandi e piccoli e vuole essere un momento di aggregazione e riscoperta della storia

locale.

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