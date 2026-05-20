Città

SARONNO – Niente notte bianca estiva, almeno nel formato tradizionale, ma nuove iniziative diffuse per animare la città durante i mesi caldi. È quanto annunciato nella conferenza stampa di oggi dedicata a Saronno Estate. A parlare del tema Commercio dall’assessore alla partita, Laura De Cristoforo, intervenendo sul tema degli eventi estivi, delle deroghe acustiche e delle iniziative legate al Distretto urbano del commercio.

Dal 2 giugno torneranno intanto le deroghe acustiche per le serate di giovedì, venerdì e sabato, una misura pensata per permettere attività e momenti di aggregazione all’aperto. “Dal 2 giugno ripartono le deroghe acustiche per le sere di giovedì, venerdì e sabato. È una richiesta arrivata da tante voci del settore della somministrazione ed è importante per tutti. Abbiamo voglia di vivere la città all’aperto, c’è voglia di stare all’aria aperta”, ha spiegato l’assessore.

Sul tema delle aperture serali dei negozi, in particolare il giovedì, De Cristoforo ha spiegato che al momento non sono ancora molte le adesioni raccolte. “Le associazioni ci hanno detto che non ci sono molti negozi interessati, ma se vedendo il programma vorranno stare aperti potranno farlo. Durante il festival Reverie, ad esempio, speriamo stiano aperti. Mi auguro che risponderanno e nel corso del tempo riorganizzeremo anche la raccolta delle adesioni” ha detto.

Non ci sarà invece la tradizionale notte bianca estiva. La scelta è legata soprattutto ai costi dell’evento rispetto alle risorse disponibili per l’intera programmazione estiva. “La notte bianca non ci sarà. Almeno nei tempi e nei modi del passato. La notte bianca così com’era concepita prevedeva un investimento considerevole di 50 mila euro, più i costi indiretti (come ad esempio gli straordinari della polizia locale), tutto su una sola sera. Abbiamo usato un budget di 85 mila euro per tutta l’estate garantendo un’offerta interessante e di qualità per tutta la città” ha chiarito De Cristoforo.

L’Amministrazione sta però lavorando a nuove proposte insieme al Distretto urbano del commercio, recentemente ampliato all’intero territorio cittadino. L’obiettivo è organizzare eventi distribuiti e iniziative capaci di coinvolgere diverse zone della città. “Stiamo definendo con il Distretto del commercio, che adesso è esteso a tutta la città, una proposta che tenga conto di tutto questo per dare un segno concreto di questa novità del distretto. Tenendo conto della voglia di fare qualcosa per il commercio della cittaà” ha aggiunto l’assessore.

Insomma niente notte bianca “classica” ma è in fase di definizione un ulteriore evento dedicato al commercio e al divertimento estivo, pensato proprio per valorizzare il nuovo assetto del Distretto urbano del commercio e creare occasioni di partecipazione in diversi quartieri cittadini.

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