Softball

SARONNO – Giornata difficile per la formazione di Serie B del Saronno Softball, uscita sconfitta dalla trasferta disputata sul campo del Cabs Seveso. Nel doppio confronto andato in scena domenica 17 maggio a Seveso, le padrone di casa si sono imposte con i punteggi di 12-4 e 7-0, confermando il proprio buon momento di forma nel campionato cadetto.

A Seveso la squadra saronnese ha cercato di lottare contro un’avversaria solida ed esperta, ma le difficoltà offensive e la maggiore continuità delle padrone di casa hanno indirizzato entrambe le gare. In gara uno il Cabs Seveso è riuscito a prendere progressivamente il controllo dell’incontro fino al definitivo 12-4, mentre nella seconda partita le saronnesi non sono riuscite a trovare la via del punto, cedendo 7-0. Nonostante il doppio stop, la stagione della giovane formazione saronnese prosegue con l’obiettivo di accumulare esperienza e crescita in un campionato competitivo come la Serie B nazionale.

(foto: una fase del match del Saronno a Seveso)

20052026