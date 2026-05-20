Solaro

SOLARO – La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà domani pomeriggio a Solaro per incontrare i lavoratori dello stabilimento Electrolux di corso Europa. L’appuntamento è previsto alle 16, a pochi giorni dal tavolo convocato a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per lunedì 25 maggio, incontro che sarà dedicato alla crisi del gruppo e al piano di ristrutturazione annunciato dalla multinazionale svedese.

Negli ultimi giorni anche altri esponenti politici nazionali avevano fatto visita ai lavoratori del sito produttivo solarse, tra cui Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle e Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana.

Il piano che è stato presentato da parte di Electrolux in Italia prevede complessivamente 1700 esuberi negli stabilimenti che sono presenti sul territorio saronnese, con possibli, potenziali pesanti ripercussioni anche sul territorio del Saronnese, dove lo stabilimento di Solaro occupa centinaia di addetti ed è specializzato nella produzione di lavastoviglie.

(foto Wikipedia: la segretaria nazionale del Pd, Ely Schlein)

20052026