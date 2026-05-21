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SOLARO – VILLAGGIO BROLLO – Entra nel vivo una delle ricorrenze più sentite e attese dal territorio della parrocchia Madonna del Carmine. Sotto lo slogan “Strumenti di pace“, la comunità del Villaggio Brollo si appresta a dare il via alla Festa della Madonna dei Lavoratori, un grande evento che unisce fede, tradizione e aggregazione popolare grazie alla sinergia tra le istituzioni religiose, i comuni patrocinanti di Solaro, Ceriano Laghetto e Limbiate, e le numerose realtà associative locali come l’associazione Amici della Chiesetta, i Commercianti del Brollo, l’Adps le Groane e la Serenissima 1946.

Il ricco calendario di appuntamenti prenderà ufficialmente il via nella serata di venerdì 22 maggio negli spazi del centro parrocchiale di via Repubblica 55. L’apertura ufficiale è affidata all’attivazione del punto ristoro e del bar con birra e vino alla spina, che faranno da preambolo al momento più suggestivo della serata: la partenza della spettacolare sfilata delle contradi, fissata per le 20.45 da piazza Monteverdi. Il corteo, che attraverserà le storiche via Verdi, via Mascagni e via della Repubblica, vedrà la partecipazione dei residenti divisi nei quattro storici rioni della Lepre, del Riccio, dello Scoiattolo e della Volpe. L’arrivo al centro parrocchiale, previsto attorno alle 21.30, darà spazio alla solenne benedizione delle contrade e del Palio, a cui seguirà l’inizio ufficiale delle sfide con i primi giochi a punteggio.

Le celebrazioni proseguiranno sabato 23 maggio, una giornata contrassegnata da una forte attenzione alla dimensione spirituale e alla solidarietà, che si aprirà nel pomeriggio con la celebrazione della santa messa dedicata in modo particolare agli ammalati della parrocchia, seguita da un momento fraterno di condivisione. Verso sera riprenderanno vita le attività ricreative con l’apertura dello stand del Progetto Gemma e la riapertura dei banchi gastronomici del punto ristoro. La serata sarà poi dominata dalle note della musica dal vivo grazie all’atteso contest “Rock’nBroll“, pronto ad animare e far ballare il pubblico presente a partire dalle 21.

La prima intensa tranche di festeggiamenti si concluderà domenica 24 maggio, sempre all’interno degli spazi del centro parrocchiale. La mattinata sarà scandita dalle funzioni religiose delle 9 e delle 10.30, quest’ultima accompagnata dalle attività mattutine e pomeridiane dello stand solidale. A mezzogiorno e un quarto la comunità si ritroverà a tavola per il tradizionale pranzo comunitario, accessibile previa iscrizione fino a esaurimento dei posti disponibili. Il pomeriggio riserverà un importante spazio culturale e artistico con l’inizio, alle 16, dello spettacolo teatrale intitolato “C’è una Bestia che…“, messo in scena dalla compagnia Sottobosco Junior con ingresso a offerta libera; al termine della rappresentazione si terrà la cerimonia ufficiale di premiazione della Rassegna Solaro Teatro Festival. La giornata si chiuderà in un clima di festa e convivialità a partire dalle 18.30 con l’ultima apertura del weekend del punto ristoro, dando appuntamento ai cittadini per la seconda parte della sagra che si sposterà, nel fine settimana successivo, nella zona di piazza Grandi.

(foto d’archivio)

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