Comasco

MOZZATE – Auto rubata a Solaro e ritrovata nei parcheggi di Mozzate grazie ai controlli della polizia locale. Il veicolo, rubato dallo scorso febbraio e denunciato dal proprietario alla stazione dei carabinieri di Solaro, è stato individuato durante una verifica degli stalli di sosta sul territorio comunale.

A permettere il ritrovamento è stato un controllo effettuato dagli agenti della polizia locale di Mozzate durante le normali attività quotidiane di monitoraggio delle auto in sosta. Attraverso il nuovo sistema informatico in dotazione al comando, gli operatori hanno potuto verificare in tempo reale diversi dati relativi al mezzo, tra cui assicurazione, revisione, eventuali fermi amministrativi e anche la presenza di denunce di furto.

Una volta accertato che l’auto risultava rubata, il mezzo è stato rimosso per evitare che potesse essere recuperato o nuovamente utilizzato da chi lo aveva sottratto. Successivamente il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

Dal comando della polizia locale sottolineano come il ritrovamento confermi l’importanza dei controlli sul territorio anche durante le verifiche della sosta. “Attraverso il controllo quotidiano dei veicoli parcheggiati a Mozzate siamo riusciti a trovare una macchina rubata – spiegano dal comandante Gabriele Airoldi – il nuovo sistema permette verifiche immediate e più efficaci durante il servizio”.

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