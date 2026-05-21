Città

SARONNO – “A Saronno esistono situazioni che per troppo tempo la politica ha preferito ignorare, rinviare o gestire con uno sguardo miope e ideologico, tenendo la città ancorata al passato e alla logica del “si è sempre fatto così”. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: nodi mai affrontati davvero, strutture e ambiti abbandonati senza gestione, problemi stratificati negli anni e scaricati sulle amministrazioni successive”.

Inizia così il comunicato di Azione Saronno: “Oggi, nei settori in cui riusciamo a dare un contributo mediante il nostro supporto alla civica Insieme per crescere e alla maggioranza, stiamo promuovendo un approccio diverso: affrontare i problemi, mettere ordine e costruire finalmente basi solide per il futuro.

Lo stiamo facendo nei servizi sociali, dove il lavoro dell’assessore Matteo Fabris sta portando innovazione, attenzione concreta alle fragilità e una gestione riconosciuta anche trasversalmente dalle opposizioni.

Lo stiamo facendo nello sport, dove la delega affidata al consigliere Matteo Sabatti nasce proprio dalla necessità di ricostruire metodo, dialogo e programmazione in un settore troppo spesso lasciato semplicemente andare avanti, senza una reale strategia.

Lo stiamo facendo nell’Istituzione Zerbi e in Saronno Servizi, realtà in cui stiamo affrontando questioni strutturali che per anni la politica ha evitato di guardare davvero, preferendo conservare equilibri e abitudini piuttosto che intervenire con coraggio.

Per quanto riguarda il tema dei trasporti e della mobilità, pensiamo sia urgente inaugurare un pensiero competente e analitico per provare a intercettare una visione moderna della mobilità e non l’ennesima gestione superficiale, emergenziale o ideologica. Stiamo facendo tutto il possibile per avviare percorsi in tal senso.

Noi non crediamo nella politica delle appartenenze e delle polemiche quotidiane. Crediamo che amministrare significhi assumersi la responsabilità di entrare nei problemi, anche quando sono scomodi, e provare finalmente a risolverli. Con spirito di servizio e capacità di ascolto.

Governare una città non significa limitarsi a custodire il passato o difendere le proprie barricate. Significa avere il coraggio di cambiarla, di farla crescere.

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