Calcio

ZANICA – Nuova avventura sulla panchina dell’Albinoleffe per Marco Zaffaroni. Il tecnico guiderà infatti la formazione bergamasca nelle prossime due stagioni, tornando così in una società già allenata fra il 2019 ed il 2021.

Per il tecnico saronnese si tratta di un ritorno importante, dopo le recenti esperienze nei professionisti fra Serie B e Serie A. Nella sua precedente esperienza in bluceleste aveva centrato i playoff in entrambe le stagioni, arrivando sino alla semifinale playoff nel campionato 2020-2021. Volto molto conosciuto anche nel calcio dilettantistico lombardo, Zaffaroni aveva iniziato il proprio percorso in panchina con Folgore Verano e Folgore Caratese, per poi vivere tre stagioni alla Caronnese. Successivamente l’esperienza al Monza, riportato nei professionisti con la vittoria della Serie D e dello Scudetto di categoria.

Negli ultimi anni Zaffaroni ha allenato Cosenza, Feralpisalò, Südtirol e Hellas Verona, guidando i veneti anche nel campionato di Serie A.

Nel suo staff resteranno Simone Arceci come viceallenatore, Giuseppe Benatelli preparatore dei portieri e Andrea Mossali preparatore atletico. Nella precedente esperienza all’Albinoleffe aveva lavorato anche con Simone Moretti, oggi allenatore della Juniores nazionale della Varesina.

Le parole di Marco Zaffaroni

“Per me tornare all’AlbinoLeffe rappresenta qualcosa di speciale, sia dal punto di vista professionale che umano. Questa società, seguendo la filosofia del Presidente Andreoletti, si è cucita addosso un’identità precisa, riconoscibile, costruita nel tempo con coerenza e progettualità: è proprio questo che mi ha spinto ad accettare con entusiasmo questa opportunità. Negli anni in cui sono stato qui ho visto nascere e crescere questo stadio, senza però avere mai avuto la possibilità di viverlo in panchina durante una partita. Farlo oggi avrà sicuramente un significato particolare e sarà un’emozione unica. Inoltre, questa è la prima volta nella mia carriera che torno a lavorare in una società in cui avevo già allenato: credo che questo dica molto del legame che si è creato nel tempo e della stima reciproca che è rimasta intatta. Per questo motivo sento ancora più responsabilità, ma anche grande motivazione, nel voler ripagare la fiducia che mi è stata accordata dal presidente e dal direttore sportivo”, queste le prime dichiarazioni del nuovo corso bluceleste di Marco Zaffaroni.

Il comunicato del club

Uc AlbinoLeffe comunica di aver affidato – a partire dal primo luglio 2026 – la guida tecnica della prima squadra a Marco Zaffaroni, che siederà sulla panchina seriana per le prossime due stagioni.

Per mister Zaffaroni, già protagonista in bluceleste con 78 panchine complessive tra 2019 e 2021, si tratta di un gradito ritorno a Zanica (Bergamo). Raggiunti i playoff in entrambe le annate orobiche, nella stagione 2020/21 guidò la squadra nella cavalcata playoff che vide la compagine seriana fermarsi solo in Semifinale.

Nativo di Milano, classe 1969, nel corso della sua carriera Zaffaroni – dopo la lunga esperienza da calciatore (nel ruolo di difensore) con le maglie, tra le altre, di Taranto, Legnano, Saronno, Pro Patria e Monza e quella da vice-allenatore a Perugia in Serie B (Stagione 2009/10) – ha allenato Folgore Verano (2010-2011), Folgore Caratese (2011-2013) e Caronnese (2013-2016) in quarta serie. Alla guida del Monza, nella stagione 2016-2017 ha vinto il campionato e lo Scudetto di Serie D e l’anno successivo, da neopromosso in Serie C, ha ottenuto la quarta posizione in classifica conquistando i Playoff. Poi, dopo la suddetta prima avventura a Zanica, ha guidato Cosenza (2021/22), Feralpisalò (2022/23) e Sudtirol in Serie B, e Hellas Verona (in Serie A nel 2022/23).

(foto: Marco Zaffaroni all’Albinoleffe)

21052026