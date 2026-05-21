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CARONNO PERTUSELLA – Sono dati molto significativi quelli che il Comune di Caronno Pertusella, in provincia di Varese, ha fatto registrare nel nuovo report di sostenibilità a cura della Rete dei Comuni Sostenibili. Mercoledì 20 maggio, nello Spazio Ariosto, ha avuto luogo la presentazione del documento che “misura” l’impatto delle politiche sostenibili di Caronno Pertusella riferito al 2025 all’interno della “Settimana dedicata all’ambiente 2026”, tradizionale appuntamento del territorio per fare il punto sullo sviluppo sostenibile.

Il direttore generale della Rete dei Comuni Sostenibili, Giovanni Gostoli, ha illustrato il report, raccontando come il Comune di Caronno Pertusella abbia innumerevoli punti di forza e si sia collocato all’interno di un percorso stabile e concreto. Dalla percentuale di raccolta differenziata, che supera l’80 per cento, al completamento quasi raggiunto della conversione a Led di tutta l’illuminazione pubblica, passando per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, poi la quantità di orti urbani (7,6 mq ogni 100 abitanti), il contrasto allo spreco del cibo e molto altro.

L’iniziativa di presentazione del Rapporto ha anticipato una conferenza sul clima, “Il clima del futuro”, con il noto meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci. Nella stessa occasione, Caronno Pertusella ha ricevuto la Bandiera Comune Sostenibile 2026 ed è stata illustrata la Guida dei Comuni Sostenibili italiani 2026/2027, dove Caronno è presente.

“Caronno Pertusella continua a distinguersi per il proprio impegno verso uno sviluppo sostenibile, promuovendo un percorso integrato che unisce tutela ambientale, transizione energetica, pianificazione urbana e inclusione sociale – afferma Giovanni Gostoli, direttore generale della Rete dei Comuni Sostenibili –. La conferma della Bandiera Comune Sostenibile certifica la continuità e la concretezza delle azioni intraprese dall’amministrazione, valorizzando anche la scelta di monitorarne l’efficacia attraverso indicatori locali. Valutare e rendere misurabili i risultati rappresenta un segno di trasparenza, responsabilità e volontà di crescita, elementi essenziali per migliorare nel tempo. I dati emersi dal report evidenziano infatti un cammino solido e coerente verso la sostenibilità, contribuendo in modo concreto agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu”.

“Il Rapporto di sostenibilità cittadino fornisce riscontri fondamentali sulle ricadute ambientali, sociali ed economiche, che permettono di passare da una visione programmatica a risultati reali, positivi, percepiti dai cittadini; con indicatori certi, che dimostrano come il Comune di Caronno Pertusella è impegnato, con azioni locali, contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu – commenta Marco Giudici, sindaco di Caronno Pertusella –. Gli indicatori quantitativi indicano una tendenza positiva che raggiunge l’80 % su materie di competenza comunale. La costituzione di una comunità energetica, la riqualificazione energetica degli immobili, l’aumento della raccolta differenziata all’85%, l’aumento dei servizi per la prima infanzia, per le disabilità e il sostegno alle fragilità, mostrano dati positivi che devono essere ulteriormente incrementati. Le buone pratiche e la condivisione dei progetti virtuosi, sulla tutela del territorio, sulla transizione energetica, sull’economia circolare e sulle politiche sociali, promosse anche tramite le linee guida dei comuni sostenibili, sono un atto d’amore per il pianeta e per le generazioni future. La conferma del riconoscimento della Bandiera dei Comuni Sostenibili anche per il 2026 è per l’amministrazione comunale di Caronno Pertusella motivo di orgoglio e stimolo per il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità sempre più avanzati, in un processo virtuoso che ci vede costantemente impegnati, attraverso scelte amministrative coerenti e responsabili”.

Il Rapporto di sostenibilità 2025 di Caronno Pertusella

Caronno Pertusella raggiunge l’80% di indicatori quantitativi con tendenza positiva o stabile su materie di competenza comunale nel breve periodo, cioè negli ultimi 3 – 5 anni: una dato molto positivo, segno di un impegno già avviato e che potrà consolidarsi nei prossimi anni. Considerando l’ultimo anno, la positività si mantiene elevata, con quasi il 77%. Prendendo tutti gli indicatori quantitativi, la percentuale di tendenze positive o stabili sia nel breve periodo sia nell’ultimo anno si attesta al 73% circa. Per quanto riguarda gli indicatori qualitativi, il tasso di positività è quasi al 74%: considerata l’asticella molto alta posta dal set di indicatori, il dato è positivo, con margini di miglioramento ulteriore.

Tra i dati quantitativi più significativi si segnalano:

– l’ampiezza degli orti urbani (7,6 mq ogni 100 abitanti);

– l’incremento della copertura del servizio asili nido;

– la conversione dell’illuminazione pubblica a Led, che ha raggiunto il 96%;

– il risparmio energetico nel breve periodo per illuminazione pubblica ed edifici comunali;

– l’estensione dei servizi digitali del Comune e della comunicazione tramite social;

– la maggiore diffusione di colonnine di ricarica per auto elettriche e delle piste ciclabili;

– l’incremento degli edifici comunali oggetto di riqualificazione energetica;

– l’aumento della raccolta differenziata dei rifiuti, giunta a superare l’85%;

– la diffusione ampia della videosorveglianza cittadina;

– la maggiore fruizione di servizi sociali per disabili.

Tra gli indicatori qualitativi, positive, tra le altre, le azioni su:

– il mantenimento a zero dell’addizionale comunale Irpef per i redditi più bassi;

– gli eventi nelle scuole per l’educazione alimentare e la lotta agli sprechi di cibo;

– la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile;

– la recente approvazione del Piano di Protezione Civile;

– l’approvazione del Piano Antenne;

– l’adozione della tariffazione puntuale per la Tari;

– la presenza di parchi accessibili;

– la classificazione del DUP secondo i goal di Agenda 2030;

– la costituzione di un organismo di partecipazione e rappresentanza giovanile.

Considerati i risultati e le tendenze, per migliorare ulteriormente una situazione eccellente, si consiglia:

– di nominare un Responsabile tematico per gli acquisti CAM;

– nel momento del ricambio dei mezzi, di procedere con l’acquisto di auto a impatto zero;

– di avviare la redazione di un Bilancio di Genere;

– di approfondire il tema della capacità di riscossione, per ritornare ai livelli precedenti al 2024.

Rete dei Comuni Sostenibili

La Rete dei Comuni Sostenibili è un’associazione nazionale senza scopo di lucro, nata nel 2021, aperta all’adesione di tutti i comuni italiani e unioni di comuni, a prescindere dalla dimensione, collocazione geografica e colore politico dell’amministrazione comunale. Dal 2023 è aperta anche all’adesione di province, città metropolitane e regioni. L’associazione promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, con un progetto innovativo e concreto, valorizzando le buone pratiche e accompagnando le amministrazioni alla territorializzazione e al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. L’attività progettuale e gli indicatori locali di sostenibilità sono stati realizzati in collaborazione con l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), a cui l’associazione aderisce, e in sinergia con il Joint Research Centre della Commissione europea. L’orizzonte è rivolto anche ai traguardi 2050 di neutralità climatica della Commissione europea. Hanno aderito oltre 180 enti locali ed è in costante espansione. A maggio 2026 è uscita la terza edizione della Guida dei Comuni Sostenibili italiani. Nel 2025 e nel 2026 è stata inclusa fra i partner della campagna di Caterpillar Radio2 M’illumino di Meno del 16 febbraio dedicata al risparmio energetico e alla promozione degli stili di vita sostenibili. Sempre nel 2025, ha fatto il proprio ingresso nel Forum nazionale per lo Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ed è entrata nel comitato promotore nazionale della SERR, la Settimana Europea per la Riduzione dei rifiuti.