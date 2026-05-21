Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Si è rivelato un autentico successo l’evento “Ritmi in Canto, musica al teatro”, andato in scena lo scorso sabato 16 maggio nel teatro dell’oratorio San Domenico Savio di Ceriano Laghetto.

L’iniziativa, nata dalla volontà e dall’organizzazione autonoma del comitato genitori delle scuole di Ceriano Laghetto, ha visto come protagonisti assoluti i bambini delle classi terze della scuola primaria “Don Antonio Rivolta”. Il pubblico ha riempito la sala, accogliendo con grandissimo entusiasmo le esibizioni dei piccoli cantori e musicisti. I bambini hanno dimostrato grande impegno e passione, regalando ai presenti un momento di altissimo valore educativo e comunitario.

Subito dopo il grande successo dell’esibizione sul palco, la festa è continuata all’insegna della convivialità. Il comitato Genitori ha infatti organizzato e curato nei minimi dettagli un graditissimo aperitivo per tutti i partecipanti. È stato un momento perfetto per scambiarsi i complimenti, brindare all’ottimo risultato e prolungare in allegria una serata già di per sé indimenticabile.

“Il Comitato Genitori desidera esprimere la più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questa magica serata – così si esprimono gli organizzatori – Ai bambini, veri protagonisti, per l’impegno, l’energia e la gioia dimostrata sul palco. Alle insegnanti, per aver accolto con entusiasmo e disponibilità questa iniziativa, collaborando con preziosa sensibilità alla sua riuscita.Alle famiglie e a tutta la cittadinanza, che hanno risposto con una partecipazione calorosa e numerosa. All’oratorio San Domenico Savio, per l’ospitalità e la consueta disponibilità degli spazi. A tutti i membri del comitatogenitori, che si sono prodigati per la perfetta riuscita sia del concerto sia dell’aperitivo. Un ringraziamento fondamentale e speciale va a Stefano della Dominante. Con la sua straordinaria professionalità, pazienza e dedizione, ha guidato i ragazzi lungo tutto il percorso formativo, trasmettendo loro l’amore per la musica e la bellezza del fare squadra. Il successo di questo concerto è in gran parte il frutto del suo prezioso lavoro e della sua capacità di valorizzare il talento di ogni singolo alunno”.

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