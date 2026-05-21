Comasina

CESANO MADERNO – Un compleanno speciale festeggiato insieme al sindaco e ai familiari. Nella giornata di ieri il sindaco Gianpiero Bocca ha portato personalmente gli auguri della città a Vitale Grassi, concittadino che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni.

“Un momento bello e sincero, condiviso insieme ad alcuni suoi familiari, fatto di ricordi, emozioni e tanta umanità”, ha scritto il primo cittadino nel messaggio pubblicato sui social.

Il sindaco ha quindi voluto rivolgere, anche a nome dell’intera comunità cesanese, un pensiero di auguri al neo centenario per l’importante ricorrenza.

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(foto: il centenario Vitale Grassi con il sindaco Gianpiero Bocca di Cesano Maderno per gli auguri di compleanno)

21052026