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SARONNO – Il “Cinema sotto le stelle” resta a Casa Morandi anche per l’estate 2026. Una scelta che ha sorpreso molti saronnesi, visto che negli ultimi mesi si era parlato della possibilità di riportare la storica rassegna nel cortile di Palazzo Visconti, sede storica del cinema all’aperto cittadino prima dell’incendio del 2007.

La conferma è arrivata oggi durante la presentazione del programma di “Saronno estate 2026”, quando l’assessora alla Cultura Cornelia Proserpio ha spiegato che la rassegna estiva continuerà a svolgersi nel cortile di Casa Morandi in viale Santuario.

“Cinema sotto le stelle rimane a Casa Morandi nei mesi di luglio e agosto – ha spiegato Proserpio – è il classico palinsesto di Saronno che abbiamo voluto confermare e che caratterizza un po’ la nostra città”. L’assessora ha ricordato come la rassegna abbia cambiato più volte collocazione nel corso degli anni ma sia rimasta uno degli appuntamenti estivi più amati dai saronnesi.

Molti si aspettavano però il ritorno a Palazzo Visconti, anche sulla base di quanto annunciato nella conferenza stampa di fine dicembre dedicata proprio alla riapertura del cortile lombardo. In quell’occasione Proserpio e la sindaca Ilaria Pagani aveva spiegato: “Stiamo lavorando per portare qui il cinema all’aperto, ma anche un’iniziativa che permetterà di immergersi nella storia di Saronno”.

L’ipotesi del ritorno nel cortile storico si è però scontrata con i costi organizzativi. “C’era l’idea di usare Palazzo Visconti come location – ha chiarito oggi Proserpio – ma purtroppo i costi erano troppo onerosi e non siamo riusciti a portarlo lì”. Da qui la decisione di confermare Casa Morandi, definita “per molti versi la scelta ottimale”.

Il “Cinema sotto le stelle” rappresenta una delle rassegne storiche dell’estate saronnese. Per anni si è svolto nel cortile di Palazzo Visconti, diventando uno degli appuntamenti simbolo delle serate estive in città. Dopo l’incendio del 2007 e la conseguente inagibilità dell’area, il cinema all’aperto è stato trasferito all’arena di Casa Morandi, dove ha continuato a vivere con programmazioni distribuite tra giugno, luglio, agosto e in alcuni anni anche fino a settembre.

Anche per il 2026 la rassegna accompagnerà quindi l’estate cittadina con proiezioni tra luglio e agosto nel cortile della biblioteca civica.

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