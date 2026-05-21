Saronnese

CISLAGO – Mattinata di lavoro sul territorio per i volontari della Protezione civile di Cislago, che nei giorni scorsi hanno partecipato alla tradizionale Maratonina del Rugareto, manifestazione podistica non competitiva organizzata dalla 5 Cascine Running Cislago.

L’evento ha richiamato oltre 2500 iscritti e ha visto i volontari impegnati a supporto della polizia locale nelle attività legate alla sicurezza lungo il percorso della corsa. Oltre all’assistenza durante la manifestazione, l’iniziativa ha rappresentato anche un’importante occasione operativa per testare l’efficienza delle telecomunicazioni della protezione civile, con prove pratiche sull’utilizzo delle radio e delle procedure di comunicazione, compreso l’alfabeto Nato.

Al termine della giornata, il gruppo ha voluto ringraziare tutti i volontari che hanno preso parte al servizio, contribuendo alla buona riuscita della manifestazione sportiva.

20052026