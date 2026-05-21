Città

SARONNO – La partecipazione di Angelica Tulimiero al Premio Coffee Break del museo della ceramica Gianetti di Saronno, dove aveva ottenuto la menzione speciale della galleria Il Chiostro, diventa oggi il punto di partenza della mostra “Echolalia”, allestita negli spazi di via Dalmazia 9 a Saronno. L’esposizione, curata da Anna Piuri, sarà inaugurata sabato 23 alle 11 e resterà visitabile fino al 18 giugno. La rassegna rientra nel programma di eventi collegati al premio Coffee Break, giunto all’ottava edizione, ed è realizzata con il patrocinio della Reale Ambasciata di Norvegia a Roma, di Regione Lombardia, della Provincia di Varese e del Comune di Saronno.

La mostra mette in dialogo le ricerche artistiche di Jorunn Monrad e Angelica Tulimiero attraverso un confronto sul ritmo, sulla trasformazione e sulla costruzione di forme in continua evoluzione. Il titolo prende il nome da un dipinto di Monrad e richiama un processo di risonanza e propagazione in cui segni, gesti e strutture sembrano espandersi e ritornare nello spazio.

Le opere di Jorunn Monrad si sviluppano come superfici dense e ipnotiche, attraversate da segni minimi che si ripetono e si modificano progressivamente, creando trame visive sospese tra ordine e vertigine. Le sculture ceramiche di Angelica Tulimiero dialogano invece con le superfici colorate dell’artista norvegese, indagando la natura attraverso forme organiche e pulsanti ispirate a vortici e strutture cellulari.

Pur attraverso linguaggi differenti, entrambe le artiste riflettono sul rapporto tra ripetizione e cambiamento, tra accumulo e trasformazione, dando vita a un percorso immersivo in cui materia e segno sembrano animati da un movimento continuo.

La mostra sarà visitabile a ingresso libero su appuntamento contattando la galleria all’indirizzo [email protected] oppure al numero 02 9622717. Apertura martedì e giovedì dalle 15 alle 18, mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12.30.

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