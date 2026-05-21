Città

SOLARO – Nella mattina di giovedì 21 maggio, i sindaci dei Comuni nei quali si trovano gli stabilimenti italiani del gruppo Electrolux hanno concordato la definizione di una posizione comune e unitaria rispetto alla drammatica situazione determinata dalla presentazione del piano di riorganizzazione dell’azienda. Presenti in videoconferenza Gian Luca Zattini (Forlì), Marco Sartini (Porcia), Nilde Moretti (Solaro) e Gianni Montesel (Susegana).

“Il piano di riorganizzazione presentato dall’azienda è considerato inaccettabile perché oltre a rappresentare una mannaia per tanti posti di lavoro, avrà effetti pesanti sulle filiere artigianali e produttive che gravitano attorno agli stabilimenti e stravolgerà la vita di migliaia di famiglie italiane”. Nell’affermare con fermezza la posizione contraria delle Amministrazioni comunali alle intenzioni annunciate dal gruppo, i sindaci hanno ribadito la vicinanza ai lavoratori, alle famiglie e alle rappresentanze sindacali che stanno lottando per il posto di lavoro e per l’economia dei territori. Inoltre è stato rivolto un appello urgente al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, chiedendo che nel corso dell’incontro con Electrolux convocato per lunedì 25 maggio al Ministero, il Governo sia irremovibile sulla posizione contraria a qualsiasi ipotesi di tagli e disimpegno imprenditoriale.

Inoltre i Sindaci hanno chiesto al Ministro di poter essere presenti all’incontro in rappresentanza degli Enti locali e delle comunità. I rappresentanti dei Comuni hanno concordato una linea d’azione condivisa e cioè che, contemporaneamente, ogni realtà porterà avanti l’impegno a difesa del proprio stabilimento e di tutti gli stabilimenti Electrolux presenti in Italia, ribadendo l’importanza dell’unitarietà d’azione nei confronti delle logiche delle multinazionali che si comportano da predatori e non da imprenditori responsabili.

Per quanto riguarda Solaro, l’Amministrazione Comunale ha organizzato un incontro pubblico al quale sono invitate a intervenire le rappresentanze sindacali, gli attori istituzionali del territorio, i Sindaci, i rappresentanti delle province coinvolte e delle regioni. Obiettivo dell’incontro è supportare i lavoratori dello stabilimento di Solaro e dei siti produttivi italiani e, a partire da quanto emergerà al tavolo ministeriale del 25 maggio, definire una piattaforma di richieste del territorio. L’appuntamento è in programma giovedì 4 giugno 2026 alle ore 20.45 nella sala polifunzionale di via San Francesco.

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