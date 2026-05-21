Saronnese

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Centrodestra di Gerenzano, relativo alle ragioni del voto contrario al bilancio.

Durante il consiglio comunale di fine aprile dedicato al bilancio è emerso un quadro amministrativo estremamente preoccupante. A causa di un problema tecnico, la seduta non è stata trasmessa e molti cittadini non hanno potuto seguire il dibattito. Per questo rendiamo pubbliche le motivazioni del nostro voto contrario.

Dalla discussione consiliare sono emersi due fatti molto gravi. Il primo riguarda i ritardi nei pagamenti del Comune, che l’ente è obbligato a pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente. Il secondo riguarda la sospensione del controllo interno amministrativo, uno strumento obbligatorio di

garanzia e trasparenza. In entrambi i casi la motivazione indicata è stata la carenza di personale. Il segretario comunale ha inoltre confermato che in segreteria si è passati da quattro persone a una sola.

Una situazione che dimostra il progressivo svuotamento del comune e le difficoltà organizzative di un’amministrazione che, dopo quindici anni di

governo, non può più scaricare altrove le proprie responsabilità. Anche i numeri del bilancio confermano questa crisi gestionale: oltre 2 milioni di

euro accertati ma non riscossi, più di 6 milioni di fondo crediti di dubbia esigibilità e quasi mezzo milione di euro di pagamenti oltre i termini.

Per queste ragioni il nostro voto al bilancio è stato contrario. Quando un’amministrazione non riesce più a garantire organizzazione, controlli, efficienza e tutela dei cittadini, dovrebbe avere il coraggio di prenderne atto e fare un passo indietro. Gerenzano merita molto di più.

(foto archivio)

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