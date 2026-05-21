Città

SARONNO – Nuova replica nel botta e risposta politico sulla commissione commercio e sicurezza convocata questa sera. Dopo l’intervento del presidente della commissione Silvio Cantoni, arriva la controreplica del capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone, che ribadisce le proprie critiche sulla mancata discussione del tema sicurezza.

“Spero che la risposta del presidente Cantoni sia dettata dalla fretta per l’imminente commissione” afferma Guaglianone. “Certo la commissione aveva deciso un momento per parlare di commercio ma… era inizio marzo. Sono passati due mesi e ci sono stati fatti di cronaca importanti quanto gravi come commentato anche dal sindaco Ilaria Pagani”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia torna quindi sugli episodi avvenuti nelle ultime settimane in città, sostenendo che sarebbe stato necessario affrontare il tema sicurezza anche nella seduta odierna. “Io non sono abituato a nascondere la polvere sotto il tappeto ma forse voi sì!” aggiunge.

Guaglianone critica inoltre la scelta organizzativa di accorpare commercio e sicurezza nella stessa commissione: “E’ stata un’idea dell’Amministrazione mettere sicurezza e commercio in un’unica commissione. Se questa formula non vi permette di affrontare i diversi temi al momento giusto, ossia quando serve, allora c’è un problema”.

Nel suo intervento il consigliere richiama la necessità di affrontare entrambe le questioni: “Concordiamo sul fatto che il piano sicurezza serve? Concordiamo che ci sono stati degli episodi che richiedono attenzione? Perché dobbiamo stare tutti seduti con un elefante nella stanza facendo finta di niente?”.

Infine un passaggio diretto rivolto al presidente della commissione: “Caro presidente Cantoni mi spiace ma non mi metterò i paraocchi perché due mesi fa ho segnalato che serviva parlare di commercio. Serve parlare sia di quello sia di sicurezza”.

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