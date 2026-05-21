Città

SARONNO – Il capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone annuncia che non parteciperà alla commissione comunale commercio e sicurezza convocata per questa sera. Una decisione motivata con la scelta dell’Amministrazione di affrontare soltanto i temi legati al commercio senza dedicare spazio, secondo l’ordine del giorno, all’emergenza sicurezza in città.

“In un momento in cui la sicurezza è più che una priorità, direi un’urgenza della città, l’Amministrazione ha deciso di non usare il momento di confronto della commissione – afferma Guaglianone – Dopo tre accoltellamenti in 15 giorni, uno con coinvolti dei minorenni, il sindaco Ilaria Pagani poteva approfittarne per fare il punto della situazione sul suo piano sicurezza di cui si è dimenticata di fornire tanti dettagli”.

Nel comunicato il capogruppo di Fratelli d’Italia richiama gli ultimi episodi avvenuti in città “La situazione è tanto critica che in occasione del violento accoltellamento di viale Lombardia è intervenuta persino il silente sindaco e persino il Pd si è ricordato di avere il dono della favella” continua Guaglianone.

Il consigliere critica anche la posizione espressa nei giorni scorsi dal Partito Democratico: “Certo per il partito con più consiglieri in città l’accoltellamento di tre minorenni, l’aggressione di un ventenne e quello di un 55enne davanti al Municipio sono riporto fedelmente dal comunicato “fatti avvenuti nel corso della notte con modalità che andrebbero approfondite anche dal punto di vista del reale allarme sociale, visto che si tratta di episodi eccezionali collegati all’ordine pubblico e soprattutto a comportamenti individuali”. Capisco che per chi deve minimizzare a tutti i costi per non ammettere la propria inattività e difficoltà possa essere un problema anche parlarne in commissione.

Guaglianone conferma comunque che seguirà i lavori della commissione da remoto: “Seguirò la commissione online ma credo che un segnale vada dato anche per i commercianti che sicuramente vogliono parlare del Duc e dei temi della città ma che si meritano che si spendano tempo, risorse ed energie anche sulla sicurezza”.

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