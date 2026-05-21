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LAINATE – Il fascino della storia, la meraviglia della natura e la creatività contemporanea si fondono in un appuntamento imperdibile. Domenica 24 maggio, dalle 10 alle 20, lo storico compendio monumentale di Villa Litta a Lainate spalancherà le sue porte per la quattordicesima edizione di Ninfeamus. La manifestazione, divenuta negli anni un punto di riferimento fondamentale per la vita culturale del territorio, si propone ancora una volta come un’importante occasione per diffondere l’amore e l’interesse verso il ricchissimo patrimonio storico, botanico e paesaggistico lainatese.

L’iniziativa è pensata per coinvolgere un pubblico di tutte le età, offrendo un’esperienza immersiva a trecentosessanta gradi. I visitatori avranno la possibilità di passeggiare liberamente nel suggestivo Parco storico, ammirare le eleganti sale affrescate dei palazzi cinquecenteschi e settecenteschi e accedere alle storiche serre liberty. Il fiore all’occhiello della giornata sarà lo straordinario ninfeo, un unicum a livello europeo per la ricchezza delle sue decorazioni, dei mosaici e degli affreschi. I volontari dell’associazione Amici di Villa Litta guideranno il pubblico attraverso le stanze mosaicate, svelando i celebri e scenografici giochi d’acqua, ancora oggi perfettamente funzionanti e pronti a stupire grandi e piccoli con i loro zampilli improvvisi. Queste visite, a pagamento e con prenotazione fortemente consigliata, si terranno la mattina dalle 10 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 14 alle 19, con ingressi scaglionati ogni dieci minuti.

La botanica e il collezionismo avranno un ruolo di primo piano grazie alla collaborazione con l’Alao, l’associazione lombarda amatori orchidee. Gli esperti cureranno apposite visite guidate gratuite all’interno delle serre liberty, dove il pubblico potrà ammirare da vicino le preziose collezioni di orchidee, cactacee e piante succulente. Gli orari di apertura delle serre andranno dalle 10 alle 19, con una breve pausa prevista tra le 13 e le 14.

A rendere l’atmosfera ancora più vibrante sarà la rinnovata sinergia con Wunder Mrkt, il celebre format dedicato al mondo handmade, del vintage e della produzione indipendente. Per l’occasione, artigiani, creativi e produttori trasformeranno il cortile e le sale affrescate della Villa in un vivace luogo di incontro. Tra le varie proposte si potranno scoprire oggetti particolari e idee innovative che mettono al centro il valore della sostenibilità, del recupero creativo e dell’upcycling.

L’accesso a Ninfeamus, che comprende l’ingresso al Wunder Mrkt, al parco storico e alle serre liberty, sarà completamente gratuito per tutta la cittadinanza e per i turisti. Per quanto riguarda invece le attesissime visite al Ninfeo, i biglietti saranno acquistabili sia in loco durante la manifestazione sia online sulla piattaforma MidaTicket, un’opzione quest’ultima consigliata per assicurarsi l’ingresso. Per ricevere informazioni sempre aggiornate sul programma dettagliato, sugli orari e sulle modalità di prenotazione è possibile consultare il sito ufficiale della villa, inviare una mail all’indirizzo [email protected] oppure contattare il numero telefonico 02 9374282

(foto d’archivio)

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