Meteo giovedì di sole e caldo mite
21 Maggio 2026
SARONNO – Giovedì 21 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato per l’intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore e il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso. Le temperature resteranno gradevoli, con valori compresi tra una minima di 13°C e una massima di 27°C, in aumento nelle ore centrali del giorno.
I venti saranno generalmente deboli: al mattino quasi assenti, mentre dal pomeriggio soffieranno con moderata intensità dai quadranti sud-occidentali. Non sono presenti allerte meteo sul territorio cittadino e le condizioni atmosferiche si manterranno stabili anche in serata, favorendo attività all’aperto e spostamenti senza particolari criticità.
La situazione meteorologica sull’intera Lombardia resta influenzata da un campo di alta pressione che garantisce condizioni diffuse di bel tempo. Su pianure, Prealpi e Alpi lombarde prevalgono cieli sereni o poco nuvolosi, con soltanto qualche addensamento in più sulle Prealpi orientali nel corso del pomeriggio. Temperature sopra la media stagionale e ventilazione debole interesseranno gran parte della regione.
Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.
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