Più letti di ieri: niente notte bianca, passeggiata nel vecchio mercato e lavori al teatro Pasta
21 Maggio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 20 maggio, grande attenzione per gli eventi estivi e le iniziative in città, tra novità sulla notte bianca, appuntamenti culturali e investimenti sugli spazi pubblici. Interesse anche per la visita di Elly Schlein alla Electrolux di Solaro.
A Saronno non ci sarà la notte bianca come negli anni passati, ma sono in corso valutazioni per proporre un nuovo format estivo capace di coinvolgere il centro cittadino con iniziative differenti.
Saronno, niente Notte bianca “come la conosciamo”. Ma lavori in corso per un nuovo evento…
Ob Sar organizza una “midnight walking” serale dedicata al vecchio mercato cittadino, tra racconti storici, ricordi dei protagonisti del passato e momenti poetici lungo il percorso.
Saronno Midnight Walking, con Ob Sar passeggiata serale raccontando il vecchio mercato tra storia, ricordi e poesie
Presentato il programma di “Saronno Estate”, con appuntamenti per tutte le età tra musica, cinema all’aperto ed eventi della rassegna Reverie che accompagneranno i mesi estivi.
Saronno estate, Pagani: “Un programma per tutti i gusti”. Ecco gli eventi tra musica, cinema e… Reverie
Giovedì Elly Schlein sarà alla Electrolux di Solaro per incontrare i lavoratori dello stabilimento e confrontarsi sulla situazione occupazionale e industriale del territorio.
Solaro: giovedì Elly Schlein alla Electrolux per incontrare i lavoratori
Il Comune investe sul teatro Pasta con uno stanziamento da 135 mila euro destinato a lavori straordinari sull’impianto elettrico della struttura cittadina.
Saronno investe sul Teatro Pasta: 135 mila euro per lavori straordinari all’impianto elettrico
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