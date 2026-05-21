Cronaca

RESCALDINA – Grave incidente stradale all’alba di oggi, giovedì 21 maggio, a Rescaldina, dove una ciclista di 64 anni è rimasta seriamente ferita dopo l’impatto con un mezzo della raccolta rifiuti. L’incidente è avvenuto attorno alle 6.30 in via Prealpi. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, la donna stava percorrendo la strada in bicicletta quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con il veicolo impegnato nel servizio di raccolta dei rifiuti.

Le condizioni della 64enne sono apparse subito molto gravi ai sanitari intervenuti sul posto. Dopo le prime cure e le manovre di stabilizzazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso decollato da Como. La donna è stata quindi trasferita in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese.

In via Prealpi sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, oltre ai carabinieri della Compagnia di Legnano, incaricati dei rilievi e degli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dello schianto.

(foto archivio)

21052026